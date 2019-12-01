Advertisements
Advertisements
Advertisements

ليفربول يفاوض بديل محمد صلاح

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 11:56 ص
Advertisements
محمد صلاح
محمد صلاح
Advertisements

اشارت تقارير صحفية إنجليزية إلى أن نادي ليفربول استقر على بديل المصري محمد صلاح في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.


ووفقاً لصحيفة ميرور البريطانية، فإن إدارة نادي ليفربول تتجه للتعاقد مع الهولندي ممفيس ديباي مهاجم فريق ليون الفرنسي ليكون بديلاً للثنائي محمد صلاح وساديو ماني في الريدز.


واضافت الصحيفة، أن ليفربول يعمل على التعاقد مع مهاجم مميز في الصيف المقبل لتخفيف حمل المباريات على الثنائي محمد صلاح وماني لعدم تعرضهم للإرهاق في منتصف الموسم .


ويريد الريدز أن يكون ديباي منافسًا لمحمد صلاح وساديو ماني نجمي الفريق، في خط الهجوم، حتى لا يتأثر ليفربول في حالة غياب أحدهما ويزيد من المنافسة داخل الفريق.


وتبلغ قيمة صفقة التعاقد مع ممفيس ديباي 42 مليون جنيه إسترليني، بسبب حالة التنافس بين ليفربول وتوتنهام على ضم اللاعب الهولندي.

Advertisements

أخبار تهمك

عاجل.. تسريب صور إباحية للراقصة جوهرة من داخل غرفة نومها

منذ حوالي 13 ساعة

مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر BEIN YouTube يلا شوت KORA LIVE رابط ماتش الأهلي اليون بدون تقطيع مجانًا

منذ حوالي 22 ساعة

شاهد.. أول ظهور للراقصة جوهرة بعد تسريب فيديوهات إباحية لها

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - أول قرار من مرتضي منصور بعد الخسارة المُذلة أمام مازيمبي

منذ حوالي 19 ساعة

«يلاشووت PLUS» مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش برشلونة NOW

الآن

ليفربول يفاوض بديل محمد صلاح

منذ ساعة الا ربع

مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر barcelona vs atletico madrid live

الآن

بـ30 مليون.. خناقة بين الأهلي والزمالك على صفقة الموسم

منذ ساعة

يلا شوت now مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر YALLAKORA كورة لايف I7SRY رابط ماتش ليفربول beIN SPORT

منذ حوالي 20 ساعة

يوتيوب beIN PLUS مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة KORA STAR رابط مباراة الزمالك اليوم NOW

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. مفاجأة جديدة حول الشخص الذي ظهر مع الراقصة جوهرة في الفيديو الإباحي

منذ حوالي 9 ساعات

«يلا شوت» Messi مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر كورة لايف KORA STAR كورة لايف رابط ماتش برشلونة Barcelona

الآن

تفاصيل جديدة يكشفها صاحب الفيديوهات الإباحية مع جوهرة

منذ ساعتين و 10 دقيقة

شبهات حول فضيحة جديدة للكاف ضد الأهلي

منذ أقل من ساعتين

«كورة لايف»liverpoolمشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر KORA LIVE كورة ستار PLUS رابط ماتش ليفربل Salah (هدف)

منذ حوالي 20 ساعة

يلا شوت YALLA Zamelek مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر رابط ماتش TIME SPORT يلا شوت PLUS رابط ماتش الزمالك YallaK

منذ حوالي 22 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
11:38 م

عاجل.. تسريب صور إباحية للراقصة جوهرة من داخل غرفة نومها

مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر barcelona vs atletico madrid live

09:25 م

«يلاشووت PLUS» مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش برشلونة NOW

09:30 م

شبهات حول فضيحة جديدة للكاف ضد الأهلي

10:44 ص

شاهد.. أول ظهور للراقصة جوهرة بعد تسريب فيديوهات إباحية لها

09:34 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

ads
DMCA.com Protection Status