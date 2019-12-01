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5 أنواع من الناس يجب تجنبها

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 12:08 م
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بوابة الفجر
منار طارق
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• ابتعد عن الأشخاص الذين تحبهم كثيرًا
أحيانا يحتاج الشخص لإبعاد نفسه عن الناس. إذا كانوا يهتمون، فسوف يلاحظون غيابه. إذا لم يفعلوا ذلك، فستعرف مكانتك لديهم. نحن نقابل الكثير من الأشخاص في حياتنا اليومية، ونقابل أشخاص محطمون وليس لديهم مستقبل جيد. كن منضبطًا بشأن ما تقوله لهم. ليس كل شخص أو كل شيء يستحق وقتك وطاقتك واهتمامك. لذا يجب معرفة الفرق بين من يستحق دعمك ومن يجب تجنبه.

نحن هنا لمساعدتك، وسنخبرك بـ 5 أنواع من الأشخاص تحتاج إلى تجنبها لتبقى سعيدًا:

• من لا يؤمنون بك
"لا يمكنك! هذا مستحيل. ليس لديك أموال كافية. انظر، الاقتصاد يعاني من ركود ولن تنجح أبدًا. "
تدمر هذه الأنواع من التصريحات الأحلام أكثر من الفشل. انها تملئ حياتك بالسلبية. لذا، تجنب الأشخاص الذين لا يؤمنون بك. الشخص الوحيد الذي تحتاج إلى الإيمان به هو نفسك. لا تحتاج إلى موافقة من أي شخص. لقد خلقت كتحفة فنية. أنت وحدك يمكنك قهر العالم.
ثق بنفسك، هذا هو مفتاح النجاح.

• الكاذبون
إذا كذب شخص ما عليك للمرة الأولى ؛ سامحه. لكن إذا كذب هذا الشخص للمرة الثانية، فتجنبه. يمكن لأي شخص أن يرتكب خطأ مرة واحدة ولكن ليس مرتين. لا تكذب على شخص يثق بك، ولا تثق في شخص يكذب عليك.

• من يستغلونك
بعض الناس سوف يتذكرونك فقط عندما يكونون في ورطة. ستجد الكثير من الأصدقاء في قائمة الاتصال الخاصة بك ؛ لكنهم سوف يتصلون بك فقط عندما يحتاجون إلى مساعدتك، وعندما تنقضي مصلحتهم سوف ينسونك.

تنبيه: إذا كان لديك هذه الأنواع من الأشخاص في حياتك، فتعلم تجنبها. لا تدمر نفسك لمساعدتهم. أنت بحاجة إلي نفسك أكثر مما تحتاج إليهم. تعلم معرفة أي شخص يستغلك واتركه. إنه ليس غباء، لكنه نضج.

• من لا يدعمونك
تجنب هؤلاء الأشخاص الذين لا يدعمونك ولا يساعدونك. تمسك فقط بالشخص الذي يكون معك خلال الأوقات الصعبة. لا يوجد شخص مشغوا دائما. انها خرافة. الناس يخصصون الوقت للأشياء المهمة بالنسبة لهم.

• الحاقدون
ابتعد عن الأشخاص الذين يريدون أن يكونوا أنت. لا تقل كل ما تعرفه أبدًا. الشخص الذي يحقد عليك ويتمني ان يكون مكانك، سيكون الشخص الذي سيؤدي إلى تدميرك.
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