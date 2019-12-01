قطار يدهس عاملا أثناء عبوره مزلقان محطة قنا

تحول شخص إلى أشلاء، بعد أن دهسه قطار، في أثناء محاولته عبور المزلقان البحري، بمحطة قنا، دون تأثر حركة القطارات.



تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء مجدي القاضي، إخطارًا، من قسم بندر قنا، يفيد بمصرع محمد صابر السايح، 40 عامًا، صدمه القطار بمحطة قنا، أثناء عبوره المزلقان البحري.



وقال شهود عيان، إن الشخص كان يحاول عبور المزلقان البحري وهو مغلق، بمحطة قطار قنا، فصدمه القطار وتحول جسده إلى أشلاء، جمعها المواطنين من السكة الحديد، كما قامو بالإتصال بوحدة الإسعاف لنقل أشلائه إلى المستشفى، كما تم الإتصال بقسم بندر قنا لمعاينة الوضع قبل نقلها بسيارة الإسعاف.



وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قنا العام، كما تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيقات.

