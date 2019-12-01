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فايلر يعقد جلسة مع عبد الحفيظ وتدريبات استشفائية للاعبي الأهلي المشاركين أمام النجم الساحلي

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 12:03 م
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فايلر
فايلر
علي نبوي
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عقد رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة خاصة مع سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة على هامش مران الفريق صباح اليوم الأحد على ملعب التتش بالجزيرة.


شهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الفنية والإدارية والترتيب للمرحلة المقبلة التي تشهد خوض مباراتي بني سويف بعد غدٍ في دور الـ٣٢ بكأس مصر والهلال السوداني الجمعة المقبل في الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.


ووضع توماس بينكيل مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني للفريق لكرة القدم بالنادي الأهلي برنامجا استشفائيا للاعبين الذين شاركوا في مباراة النجم الساحلي التونسي التي أقيمت أول أمس الجمعة، في افتتاح مشوار الفريق بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا .

واشتمل البرنامج على تدريبات استشفائية؛ لتخليص اللاعبين من حالة الإجهاد التي تعرضوا لها مؤخرا، بعد السفر من القاهرة إلى الغردقة لخوض مباراة الجونة، ثم السفر إلى تونس مباشرة من الغردقة؛ لمواجهة النجم الساحلي التونسي في رادس بالعاصمة التونسية.

واستأنف الأهلي تدريباته صباح اليوم استعدادا لمواجهة بني سويف المقرر لها بعد غدٍ الثلاثاء في إطار منافسات دور الـ32 بمسابقة كأس مصر.

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