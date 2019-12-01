ليام باين يدخل في جدال حاد في تكساس .. تعرف على السبب

لم يكن عضو One Direction السابق يشعر بالضيافة الجنوبية، عندما دخل في جدال ساخن في حانة في تكساس مساء الجمعة، وفقًا لـ"TMZ"، الذي حصل على فيديو للحادث، شوهد النجم ليام باين البالغ من العمر 26 عامًا، وهو يصرخ في وجه الناس، من بينهم حارس الأمن، في مكان في سان أنطونيو يُطلق عليه Silver Fox.



ووفقًا لـ"TMZ"، قيل أن حارسًا -أو ربما عدة حراس- لم يسمح له وصديقته مايا هنري البالغة من العمر ١٩ عامًا، والتي هي دون السن القانونية أن يشربوا الكحول.



وفي الفيديو، شوهد هذا النجم البالغ من العمر 26 عامًا، وهو يخرج من الحانة وهو مغطى بالتراب أو الطين على قميصه الأبيض من الأعلى إلى أسفل، كما شوهد العديد من الأشخاص وهم يحاولون إيقافه، لكنه في مرحلة ما اقترب من الحارس وصدم وجهه.



يمكن سماع ليام باين وهو يخبر حارسًا في الفيديو: "لا تدفعني مرة أخرى، أَحْلفُ بالله أني سأركلك خارج المكان"، على ما يبدو، كان الإثنان قادرين على الدخول إلى الحانة في البداية دون أي مشاكل.



ومع ذلك، أصبحت الأمور صعبة بمجرد خروجها ومحاولة دخولهما Silver Fox مرة أخرى، ويقال أن الأمن أوقف الاثنين بعد أن اكتشفوا أن مايا كانت أصغر من أن تكون هناك.



وفقًا لتقارير "TMZ"، يُزعم أن ليام باين حاول إجبار نفسه على العودة إلى المكان، وذلك عندما أصبحت الأمور نفسية معه تتعقد.



ووفقًا للتقارير، لم يتم استدعاء الشرطة وغادرا الإثنان وحدهما، في وقت وقوع الحادث، ونشر النجم البالغ من العمر 26 عامًا، القصة على انستجرام ليشارك إحباطه، حيث كتب: "لقد هاجمني ثلاثة من حراسك بلا سبب، بينما كنت أمسك بهويتي، التقطت صورًا لكل شيء، أتطلع لرؤيتك في المحكمة"، ولكن في النهاية حذف ليام باين المنشور.

