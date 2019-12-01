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سعد سمير ينتظم في المران الجماعي للأهلي وصالح جمعة يكتفي بتدريبات بدنية خفيفة

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 12:02 م
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سعد سمير
سعد سمير
علي نبوي
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انتظم سعد سمير، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقوة في مران الفريق الجماعي صباح اليوم الأحد على ملعب التتش بالجزيرة، بعد تعافيه من نزلة البرد.


وكان اللاعب قد حصل على بعض الأدوية والحقن مؤخرًا؛ للتعافي من نزلة البرد التي تعرض لها حيث شارك اللاعب اليوم في المران الجماعي.


ويستعد الأهلي لمواجهة بني سويف المقرر لها بعد غدٍ الثلاثاء في دور الـ٣٢ بمسابقة كأس مصر.


وكان الأهلي قد استأنف تدريباته اليوم الأحد بعد الحصول على راحة سلبية من التدريبات أمس السبت عقب العودة من تونس بعد خوض مباراة النجم الساحلي التونسي في افتتاحية مشوار الفريق بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.


واكتفى صالح جمعة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اكتفى تدريبات بدنية خفيفة في مران الفريق صباح اليوم الأحد على ملعب التتش بالجزيرة.


وأدى اللاعب جلسة تأهيلية في الجيم تحت إشراف طارق عبد العزيز، إخصائي التأهيل بالجهاز الفني، قبل أن يستكمل اللاعب تدريباته التأهيلية بالجري حول الملعب، على هامش مران الفريق الجماعي.
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