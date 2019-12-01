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بشرى سارة لأكثر من 8 ملايين مواطن أصحاب معاشات

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 11:58 ص
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أصحاب المعاشات
أصحاب المعاشات
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بدأت اليوم تطبيق قرار وزارة التضامن الاجتماعي، بصرف معاشات شهر ديسمبر، لما يزيد على 8.260 ملايين مواطن قائم بالصرف، بقيمة 15.230 مليار جنيه، اعتبارا من اليوم الأحد الأول من ديسمبر.

وزارة التضامن، أكدت في بيان اليوم، أن أصحاب المعاشات الذين يصرفون من منافذ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بصندوقيها ومن ماكينات الصراف الآلى متاح لهم الصرف بداية من اليوم الأحد الأول من ديسمبر وذلك لما يزيد علي 3.317 ملايين قائم بالصرف بقيمة 4.715 مليارات جنيه.

وأضافت أن المعاشات المحولة على هيئة البريد وبنك ناصر الاجتماعى بقيمة 6.107 مليارات جنيه ويتم صرفها إلى 3.304 ملايين قائم بالصرف، من المقرر صرفها بداية من يوم الخميس 5 ديسمبر، بينما يتم صرف المعاشات المحولة على البنوك بداية من الثلاثاء 10 ديسمبر لما يزيد علي 1.683 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية قدرها 4.407 مليارات جنيه.

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الكلمات المفتاحية

وزارة التضامن المعاشات التضامن الإجتماعى التضامن أصحاب المعاشات

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