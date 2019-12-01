Advertisements
Advertisements
Advertisements

"بملابس الجيم".. منة فضالي في أحدث ظهور لها عبر الانستجرام

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 11:56 ص
Advertisements
منة فضالي
منة فضالي
رانيا ماهر
Advertisements
شاركت الفنانه الشابة منة فضالي، جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" وظهرت منة بإطلاله صباحيه رياضيه من إحدي الصالات الرياضية حيث أرتدت تشيرت باللون الأبيض وبنطال رياضي باللون الأسود وعلقت علي الصوره قائله:" العوده الى الطريق الصحيح".

والمعروف عن الفنانه منة فضالي حبها للرياضه فاهي حريصه علي ممارستها والاهتمام برشاقتها.


"جوراح الغربان"

وقد أعلنت الفنانة منة فضالي عن تعاقدها على مسلسل "جوارح الغربان"، حيث نشرت صورة لها عبر موقع "إنستجرام"، وعلقت منة على الصور قائلة: "بسم الله الرحمن الرحيم زهرة من مسلسل جوارح الغربان انتاج شركة سينرجي أستاذ تامر مرسي، والجابري اخراج أستاذ حسني صالح، تآليف شاذلي فرج، ومحمد البجلاتي، دعواتكم جميعا".

يشار إلى أن أخر أعمال منة فضالي الدرامية كان دورها فى مسلسل "قيد عائلى"، والمسلسل تدور أحداثه فى إطار درامي اجتماعي يشارك فى بطولته كل من نضال الشافعي، ميرهان حسين، عزت العلايلي، بوسي، ميرفت أمين، دينا فؤاد، وميرنا وليد وغيرها من النجوم، وهو من تأليف محمد رجاء، وميشيل نبيل، ومن إخراج تامر حمزة.

يذكر أن منة فضالي، من مواليد القاهرة، وتخرجت من كلية سياحة وفنادق، بدأت مشوارها الفني حين قدمتها والدتها التي كانت تعمل كمساعد للمخرج مجدي أبو عميرة الذي أعجب بها، وأسند لها أول دور لها في مسلسل "أين قلبي" عام 2002، ثم بعد ذلك انطلقت فى عالم الدراما وقدمت العديد من الأعمال الدرامية يذكر منها "قلب إمرأة، وش تاني، قيد عائلي، سلسال الدم، الإخوة الأعداء، اللص والكتاب"، وغيرها.


بملابس الجيم.. منة فضالي في أحدث ظهور لها عبر الانستجرام
Advertisements

أخبار تهمك

شاهد.. أول ظهور للراقصة جوهرة بعد تسريب فيديوهات إباحية لها

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. مفاجأة جديدة حول الشخص الذي ظهر مع الراقصة جوهرة في الفيديو الإباحي

منذ حوالي 9 ساعات

«كورة لايف»liverpoolمشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر KORA LIVE كورة ستار PLUS رابط ماتش ليفربل Salah (هدف)

منذ حوالي 20 ساعة

يلا شوت YALLA Zamelek مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر رابط ماتش TIME SPORT يلا شوت PLUS رابط ماتش الزمالك YallaK

منذ حوالي 22 ساعة

«يلا شوت» Messi مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر كورة لايف KORA STAR كورة لايف رابط ماتش برشلونة Barcelona

الآن

ليفربول يفاوض بديل محمد صلاح

منذ أقل من ساعة

شبهات حول فضيحة جديدة للكاف ضد الأهلي

منذ ساعتين

بـ30 مليون.. خناقة بين الأهلي والزمالك على صفقة الموسم

منذ ساعة و 6 دقيقة

مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر BEIN YouTube يلا شوت KORA LIVE رابط ماتش الأهلي اليون بدون تقطيع مجانًا

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل - أول قرار من مرتضي منصور بعد الخسارة المُذلة أمام مازيمبي

منذ حوالي 20 ساعة

مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر barcelona vs atletico madrid live

الآن

عاجل.. تسريب صور إباحية للراقصة جوهرة من داخل غرفة نومها

منذ حوالي 13 ساعة

يوتيوب beIN PLUS مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة KORA STAR رابط مباراة الزمالك اليوم NOW

منذ حوالي 22 ساعة

يلا شوت now مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر YALLAKORA كورة لايف I7SRY رابط ماتش ليفربول beIN SPORT

منذ حوالي 20 ساعة

«يلاشووت PLUS» مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش برشلونة NOW

الآن

تفاصيل جديدة يكشفها صاحب الفيديوهات الإباحية مع جوهرة

منذ ساعتين و 13 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
11:38 م

عاجل.. تسريب صور إباحية للراقصة جوهرة من داخل غرفة نومها

مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر barcelona vs atletico madrid live

09:25 م

«يلاشووت PLUS» مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش برشلونة NOW

09:30 م

شبهات حول فضيحة جديدة للكاف ضد الأهلي

10:44 ص

شاهد.. أول ظهور للراقصة جوهرة بعد تسريب فيديوهات إباحية لها

09:34 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

ads
DMCA.com Protection Status