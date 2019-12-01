"بملابس الجيم".. منة فضالي في أحدث ظهور لها عبر الانستجرام

شاركت الفنانه الشابة منة فضالي، جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" وظهرت منة بإطلاله صباحيه رياضيه من إحدي الصالات الرياضية حيث أرتدت تشيرت باللون الأبيض وبنطال رياضي باللون الأسود وعلقت علي الصوره قائله:" العوده الى الطريق الصحيح".



والمعروف عن الفنانه منة فضالي حبها للرياضه فاهي حريصه علي ممارستها والاهتمام برشاقتها.





"جوراح الغربان"



وقد أعلنت الفنانة منة فضالي عن تعاقدها على مسلسل "جوارح الغربان"، حيث نشرت صورة لها عبر موقع "إنستجرام"، وعلقت منة على الصور قائلة: "بسم الله الرحمن الرحيم زهرة من مسلسل جوارح الغربان انتاج شركة سينرجي أستاذ تامر مرسي، والجابري اخراج أستاذ حسني صالح، تآليف شاذلي فرج، ومحمد البجلاتي، دعواتكم جميعا".



يشار إلى أن أخر أعمال منة فضالي الدرامية كان دورها فى مسلسل "قيد عائلى"، والمسلسل تدور أحداثه فى إطار درامي اجتماعي يشارك فى بطولته كل من نضال الشافعي، ميرهان حسين، عزت العلايلي، بوسي، ميرفت أمين، دينا فؤاد، وميرنا وليد وغيرها من النجوم، وهو من تأليف محمد رجاء، وميشيل نبيل، ومن إخراج تامر حمزة.



يذكر أن منة فضالي، من مواليد القاهرة، وتخرجت من كلية سياحة وفنادق، بدأت مشوارها الفني حين قدمتها والدتها التي كانت تعمل كمساعد للمخرج مجدي أبو عميرة الذي أعجب بها، وأسند لها أول دور لها في مسلسل "أين قلبي" عام 2002، ثم بعد ذلك انطلقت فى عالم الدراما وقدمت العديد من الأعمال الدرامية يذكر منها "قلب إمرأة، وش تاني، قيد عائلي، سلسال الدم، الإخوة الأعداء، اللص والكتاب"، وغيرها.





