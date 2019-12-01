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HD كورة ستار| مشاهدة مباراة يوفنتوس وساسولو يلاشوت بث مباشر يوفنتوس ضد ساسولو لايف الاسطورة ronaldo كورة لايف

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 11:26 ص
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بوابة الفجر
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معرفة موعد مباراة يوفنتوس وساسولو اليوم والقنوات الناقلة للمباراة
البطولة : الدوري الايطالي
القنوات : بي ان سبورت 4
المعلق : خالد الحدي
الساعة : 1:30 مساء بتوقيت مصر
الساعة : 2:30 مساء بتوقيت السعودية

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