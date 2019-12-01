كورة لايف Juventus مشاهدة مباراة يوفنتوس وساسولو بث مباشر يلا شوت يوفنتوس won يوتيوب لايف مباراة bein SPORtS

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الأحد 01/ديسمبر/2019 - 11:24 ص
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بوابة الفجر
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مشاهدة مباراة يوفنتوس وساسولو بث مباشر ,  مباراة رونالدو اليوم مباراة يوفنتوس اليوم الدوري الايطالي 2019/2020 , سنكون علي موعد اليوم من الاحد الممتاز في ايطاليا ومواجهة الجولة الرابعة عشر من البطولة التي ستجمع بين يوفنتوس وبين ساسولو في لقاء سيقام علي ملعب اليانز ستاديوم في تورينو معقل اليوفي.
يوفنتوس يرغب من خلال تلك المباراة في تحقيق الانتصار والفوز بالنقاط الثلاث من اجل التركيز في المواجهة القوية القادمة في الجولة القادمة امام لاتسيو في الاولمبيكو في العاصمة في جولة صعبة للغاية امام خصم عنيد وستكون مباراة اليوم فرصة لاراحة الكثير من اللاعبين.

فالفريق منهك من مباراته الاخيرة امام اتلتيكو مدريد الي جانب المباريات القوية السابقة التي خاضها الفريق في الفترة القصيرة الماضية وسيحاول اليوم الحصول علي استشفاء من خلال مواجهة سهلة نسبيا علي الورق امام فريق ساسولو لكن كل شئ وارد في عالم الساحرة المستديرة.

بطاقة مبارة اليوم
يوفنتوس Vs ساسولو.
البطولة : الدوري الايطالي (الأسبوع 14).
القنوات الناقلة : بي ان سبورت 4 .
الملعب : أليانز ستاديوم (تورينو) .
المعلق : خالد الحدي .

موعد مبارة اليوم
الاحد 1 ديسمبر2019

2:30 مساءاً بتوقيت السعودية .
1:30 مساءاً بتوقيت مصر .
1:30 مساءاً بتوقيت فلسطين .
1:30 مساءاً بتوقيت الأردن.
1:30 مساءاً بتوقيت سوريا .
1:30 مساءاً بتوقيت لبنان .
2:30 مساءاً بتوقيت العراق .
1:30 مساءاً بتوقيت السودان .
2:30 مساءاً بتوقيت اليمن .
1:30 مساءاً بتوقيت ليبيا .
12:30 ظهراً بتوقيت تونس .
12:30 ظهراً بتوقيت الجزائر .
12:30 ظهراً بتوقيت المغرب .
3:30 مساءاً بتوقيت الإمارات.
2:30 مساءاً بتوقيت البحرين.
3:30 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.
2:30 مساءاً بتوقيت الكويت .
2:30 مساءاً بتوقيت قطر.
11:30 صباحاً بتوقيت موريتانيا.
2:30 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

التشكيل المتوقع ليوفينتوس فى هذه المبارة
ياتى التشكيل المتوقع ليوفينتوس كالتالى :

حراسة المرمى: تشيزني

خط الدفاع: كوادرادو – روجاني – بونوتشي – دي شيليو

خط الوسط: ماتويدي – بيانيتش – بينتانكور

خط الهجوم: رامسي – كريستيانو رونالدو – هيجواين.

 

يوفنتوس استطاع تحقيق الفوز في أخر مبارياته سواء في بطولة الدوري الإيطالي أو دوري أبطال أوروبا، حيث استطاع تحقيق الانتصار على أتالانتا بثلاثية مقابل هدف في المباراة التي شهدت غياب رونالدو عن المباراة بقرار من المدير الفني للفريق ساري لمنح النجم البرتغالي وقتا من الراحة، وعلى الجانب الأوروبي حقق فريق يوفنتوس فوزا مستحقا ومهما على فريق أتلتيكو مدريد الإسباني بهدف دون رد ليواصل الفريق تصدره لجدول ترتيب مجموعته ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وعلى الجانب الاخر يسعى فريق ساسولو إلى تحقيق نتيجة إيجابية امام يوفنتوس في لقاء اليوم ولا سيما وأن الفريق يقع في مرتبة متراجعة بجدول ترتيب الدوري الإيطالي في المركز الرابع عشر برصيد 13 نقطة جمعهم بعدما حقق الانتصار في 4 لقاءات وتعادل في لقاء وحيد وتعرض للهزيمة في 7 مباريات، وأحرز 22 هدفا، وتلقت شباكه 23 هدفا، ساسولو يسعى للخروج من لقاء اليوم بنتيجة إيجابية من أجل التقدن خطوة بجدول ترتيب الدوري الإيطالي والابتعاد عن الصراع على المراكز الأخيرة بجدول ترتيب المسابقة.

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