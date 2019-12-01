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عاجل.. مصرع وإصابة 6 إثر انهيار حائط بدير "أبو فانا" بملوي

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 11:26 ص
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بوابة الفجر
أحمد الخميسي
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لقي شخصان مصرعهما وأصيب 4 آخرون، صباح اليوم، إثر انهيار حائط داخل الكنيسة الأثرية بدير أبو فانا بملوي، جنوبي المنيا.

كان اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، قد تلقى إخطارا من العميد جمال الدغيدي رئيس مباحث المديرية، بورود بلاغا من شرطة النجدة يفيد بانهيار حائط داخل دير أبو فانا بملوي ووجود جثث ومصابين.

وبانتقال قوات الأمن إلى مكان البلاغ تبين نهيار حائط داخل الكنيسة الأثرية بدير أبو فانا أسفر عن مصرع كل من: توماس شنودة عياد، 4 سنوات، مقيم بمركز القوصية التابع إداريًا لمحافظة أسيوط، ومجهولة الاسم والعنوان تبلغ من العمر قرابة 50 عاما.

وأصيب كل من: نوال ثابت إسحاق، 40 عاما، بدون عمل، مقيمة بمركز القوصية، مصابة بكدمات شديدة وسحجات متفرقة بالجسم باليد والظهر، ومريم شفيق خليل، 55 عاما، مقيمة بمركز القوصية بأسيوط، مصابة بكسر بالساق اليسرى واشتباه ما بعد الارتجاج، وكدمات متفرقة، نادية إسكندر فرج الله، 50 عاما، مقيمه بمركز القوصية، مصابة بكدمات شديدة بالجسم، مريم شنودة عياد، 6 سنوات، مقيمة بالقوصية، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج.
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الكلمات المفتاحية

ملوي دير ابو فانا انهيار حائط اخبار الحوادث

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