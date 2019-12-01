Advertisements
Advertisements
Advertisements

"كوربين": لم يكن لدى الشرطة خيار سوى إطلاق النار على مهاجم جسر لندن

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 11:03 ص
Advertisements
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
Advertisements
صرح زعيم حزب العمال البريطاني، جيريمي كوربين، بأن ضباط الشرطة اضطروا إلى إطلاق النار على منفذ هجوم جسر لندن لأنه لم يكن هناك خيار آخر.

وفي الوقت نفسه، عارض السياسي التصريحات الأخيرة التي أدلى بها نظيره المحافظ، رئيس الوزراء بوريس جونسون، مؤكدًا، أنه ليس من الضروري أن يخدم مرتكبو الإرهاب دائمًا وقتهم الكامل في السجن، كما أوردت وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وقال "كوربين" لقناة سكاي نيوز: "أعتقد أن الأمر يعتمد على الظروف ويعتمد على الحكم ولكنه يعتمد بشكل أساسي على ما فعلوه في السجن".

وأضاف "كوربين"، أنه كان يجب إجراء تحقيق في كيفية عمل نظام السجون في المملكة المتحدة، والنزلاء السابقين بعد إطلاق سراحهم.

وقد أطلقت وزارة العدل في المملكة المتحدة مراجعة عاجلة لشروط ترخيص المجرمين الذين تم إطلاق سراحهم من السجن بالإفراج المشروط بعد هجوم جسر لندن المميت يوم الجمعة.

وعمومًا، من المحتمل أن يكون 70 من الجناة المدانين الذين تم إطلاق سراحهم من السجن محور اهتمام المراجعة الحكومية، مع تعرض وزارة العدل لانتقادات شديدة بعد أن تبين أن المهاجم، إرهابي مُدان، وتم إطلاق سراحه من السجن بعد أقل من سبع سنوات من السجن لمدة 16 عامًا، حسبما ذكرت وكالة "سبوتنيك".

وقد صرح رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، السبت، بأنه كان "خطأ" منح الإفراج المبكر عن المشتبه به في هجوم جسر لندن، وهو مدان سابق قُتل برصاص الشرطة، حيث أن هجوم طعن الجمعة على جسر لندن خلف قتيلين وثلاثة جرحى آخرون.

وقال "جونسون"، إنه "جادل" ضد السماح لـ "المجرمين الجادين والعنيفين بالخروج من السجن مبكراً".

وأضاف "جونسون": "من المهم للغاية أن نخرج من هذه العادة وأن نفرض الأحكام المناسبة على المجرمين الخطرين، خاصة بالنسبة للإرهابيين، وأعتقد أن الجمهور سيرغب في رؤيته".

وعلق "كوربين" على القضية، بعد أن حددت الشرطة مهاجم جسر لندن بأنه عثمان خان البالغ من العمر 28 عامًا. وقد سُجن بسبب دوره في محاولة فاشلة للتخطيط لتفجير 2012 لبورصة لندن وغيرها من المنشآت، لكن تم إطلاق سراحه في العام 2018 بعد أن قضى ما يقرب من 6 سنوات من ولايته البالغة 16 عامًا.

أوقف المهاجم في البداية ثلاثة رجال مجهولي الهوية، تمكنوا من التصدي له ونزع أسلحته، وبعد ذلك أطلقت الشرطة النار على "خان".

وطعن مهاجم يرتدي سترة انتحارية وهمية شخصين حتى الموت خلال حادث إرهابي في جسر لندن يوم الجمعة وجرح ثلاثة آخرون قبل قتله من قبل إنفاذ القانون.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

هجوم جسر لندن لندن كوربين عثمان خان زعيم حزب العمال البريطاني جسر لندن

أخبار تهمك

عاجل.. بيان هام لرئاسة الجمهورية

منذ أقل من ساعتين

«كورة لايف»liverpoolمشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر KORA LIVE كورة ستار PLUS رابط ماتش ليفربل Salah (هدف)

منذ حوالي 19 ساعة

يوتيوب beIN PLUS مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة KORA STAR رابط مباراة الزمالك اليوم NOW

منذ حوالي 21 ساعة

شاهد.. أول ظهور للراقصة جوهرة بعد تسريب فيديوهات إباحية لها

منذ ساعتين و 11 دقيقة

«يلاشووت PLUS» مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش برشلونة NOW

الآن

رد فعل عنيف من مرتضي منصور عقب خسارة الزمالك ضد مازيمبي

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. تسريب صور إباحية للراقصة جوهرة من داخل غرفة نومها

منذ حوالي 12 ساعة

«يلا شوت الجديد» NOW Zamelek مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر BEIN SPORT كورة جول ONLINE رابط ماتش الزمالك TIME

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل - أول قرار من مرتضي منصور بعد الخسارة المُذلة أمام مازيمبي

منذ حوالي 19 ساعة

شبهات حول فضيحة جديدة للكاف ضد الأهلي

منذ ساعة

«يلا شوت» Messi مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر كورة لايف KORA STAR كورة لايف رابط ماتش برشلونة Barcelona

الآن

يلا شوت now مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر YALLAKORA كورة لايف I7SRY رابط ماتش ليفربول beIN SPORT

منذ حوالي 19 ساعة

مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر barcelona vs atletico madrid live

الآن

عاجل.. مفاجأة جديدة حول الشخص الذي ظهر مع الراقصة جوهرة في الفيديو الإباحي

منذ حوالي 8 ساعات

يلا شوت YALLA Zamelek مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر رابط ماتش TIME SPORT يلا شوت PLUS رابط ماتش الزمالك YallaK

منذ حوالي 21 ساعة

مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر BEIN YouTube يلا شوت KORA LIVE رابط ماتش الأهلي اليون بدون تقطيع مجانًا

منذ حوالي 21 ساعة

موضوعات متعلقة

جونسون: عملية الطعن عند جسر لندن عمل "إرهابي"

البيت الأبيض يدين هجوم لندن ويتعهد بـ"الدعم الكامل" لبريطانيا

سجين سابق.. "جونسون": إطلاق سراح المشتبه به في هجوم جسر لندن كان "خطأ"

أول تعليق من جونسون على الهجوم الإرهابي بلندن

أول صورة لمنفذ هجوم لندن

صندوق الحقائق.. تعرف على الهجمات القاتلة التي هزت بريطانيا في السنوات الأخيرة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
11:38 م

عاجل.. تسريب صور إباحية للراقصة جوهرة من داخل غرفة نومها

مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر barcelona vs atletico madrid live

09:25 م

«يلاشووت PLUS» مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش برشلونة NOW

09:30 م

شبهات حول فضيحة جديدة للكاف ضد الأهلي

10:44 ص

شاهد.. أول ظهور للراقصة جوهرة بعد تسريب فيديوهات إباحية لها

09:34 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

ads
DMCA.com Protection Status