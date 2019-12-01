Advertisements
Advertisements
Advertisements

عبدالعظيم حسين: الضرائب تمثل نحو 76 % من إيرادات الموازنة العامة للدولة

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 11:18 ص
Advertisements
عبد العظيم حسين
عبد العظيم حسين
رقية جمال
Advertisements
قال عبد العظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب، إن الضرائب تمثل نحو 76 % من إيرادات الموازنة العامة للدولة؛ ولذا تعتبر العمود الفقري للموازنة العامة للدولة.

وأضاف "حسين"، خلال حواره مع برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الأحد، أن المستهدف من الإيرادات الضريبية لهذا العام 760 مليار جنيه، مشيرًا إلى أنهم يسعوا جاهدين لتحقيق هذا المستهدف، منوهًا إلى أنه خلال الربع الأول من العام المالي الحالي تم تحقيق مستهدف الربط بنسبة 100%.

وتابع رئيس مصلحة الضرائب، أن هناك خطة وهدف لدى وزارة المالية خلال الفترة القادمة للتحول إلى منظومة ضريبية إلكترونية في كافة التعاملات، موضحًا أنه خلال الفترة القادمة سيتم التعاقد لميكنة الفاتورة الإلكترونية للتعامل بين الشركات وبعضها البعض، ولاحقًا سيتم ميكنة الفاتورة الإلكترونية للتعامل بين الشركات والمستهلك النهائي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

عبد العظيم حسين الموازنة العامة الضرائب

أخبار تهمك

عاجل.. مفاجأة جديدة حول الشخص الذي ظهر مع الراقصة جوهرة في الفيديو الإباحي

منذ حوالي 8 ساعات

شاهد.. أول ظهور للراقصة جوهرة بعد تسريب فيديوهات إباحية لها

منذ ساعتين و 8 دقيقة

«يلاشووت PLUS» مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش برشلونة NOW

الآن

عاجل.. بيان هام لرئاسة الجمهورية

منذ أقل من ساعتين

شبهات حول فضيحة جديدة للكاف ضد الأهلي

منذ أقل من ساعة

«يلا شوت» Messi مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر كورة لايف KORA STAR كورة لايف رابط ماتش برشلونة Barcelona

الآن

يوتيوب beIN PLUS مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة KORA STAR رابط مباراة الزمالك اليوم NOW

منذ حوالي 21 ساعة

مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر BEIN YouTube يلا شوت KORA LIVE رابط ماتش الأهلي اليون بدون تقطيع مجانًا

منذ حوالي 21 ساعة

«كورة لايف»liverpoolمشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر KORA LIVE كورة ستار PLUS رابط ماتش ليفربل Salah (هدف)

منذ حوالي 19 ساعة

مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر barcelona vs atletico madrid live

الآن

عاجل - أول قرار من مرتضي منصور بعد الخسارة المُذلة أمام مازيمبي

منذ حوالي 19 ساعة

«يلا شوت الجديد» NOW Zamelek مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر BEIN SPORT كورة جول ONLINE رابط ماتش الزمالك TIME

منذ حوالي 21 ساعة

يلا شوت YALLA Zamelek مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر رابط ماتش TIME SPORT يلا شوت PLUS رابط ماتش الزمالك YallaK

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. تسريب صور إباحية للراقصة جوهرة من داخل غرفة نومها

منذ حوالي 12 ساعة

يلا شوت now مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر YALLAKORA كورة لايف I7SRY رابط ماتش ليفربول beIN SPORT

منذ حوالي 19 ساعة

رد فعل عنيف من مرتضي منصور عقب خسارة الزمالك ضد مازيمبي

منذ حوالي 18 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
11:38 م

عاجل.. تسريب صور إباحية للراقصة جوهرة من داخل غرفة نومها

مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر barcelona vs atletico madrid live

09:25 م

«يلاشووت PLUS» مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش برشلونة NOW

09:30 م

شبهات حول فضيحة جديدة للكاف ضد الأهلي

10:44 ص

شاهد.. أول ظهور للراقصة جوهرة بعد تسريب فيديوهات إباحية لها

09:34 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

ads
DMCA.com Protection Status