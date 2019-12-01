عبدالعظيم حسين: الضرائب تمثل نحو 76 % من إيرادات الموازنة العامة للدولة

قال عبد العظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب، إن الضرائب تمثل نحو 76 % من إيرادات الموازنة العامة للدولة؛ ولذا تعتبر العمود الفقري للموازنة العامة للدولة.



وأضاف "حسين"، خلال حواره مع برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الأحد، أن المستهدف من الإيرادات الضريبية لهذا العام 760 مليار جنيه، مشيرًا إلى أنهم يسعوا جاهدين لتحقيق هذا المستهدف، منوهًا إلى أنه خلال الربع الأول من العام المالي الحالي تم تحقيق مستهدف الربط بنسبة 100%.



وتابع رئيس مصلحة الضرائب، أن هناك خطة وهدف لدى وزارة المالية خلال الفترة القادمة للتحول إلى منظومة ضريبية إلكترونية في كافة التعاملات، موضحًا أنه خلال الفترة القادمة سيتم التعاقد لميكنة الفاتورة الإلكترونية للتعامل بين الشركات وبعضها البعض، ولاحقًا سيتم ميكنة الفاتورة الإلكترونية للتعامل بين الشركات والمستهلك النهائي.

