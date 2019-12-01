شاهد..أحدث ظهور لريم البارودي في "أمستردام"

مسلسل "قيد عائلي"



وحققت ريم البارودي نجاح كبيراً بعد مشاركتها في مسلسل قيد عائلي، وينتمي العمل إلي نوعيه الدراما الاجتماعية التي تناقش المشاكل الأسريه التي تحدث بسبب المال والسلطه.



وهو من تأليف محمد رجاء وإخراج تامر حمزة ويشارك فى بطولته عدد كبير من الفنانين منهم ميرفت أمين، بوسى، نضال الشافعى، صلاح عبد الله، سيمون، خالد سرحان، منة فضالى، دنيا عبد العزيز، صبرى فواز، محمد محمود عبد العزيز، أحمد التهامى، محمد نجاتى، أميرة هانى، إيهاب فهمى، ميرنا وليد، محمد عز، ياسمين نيازى، هدى، وكارولين عزمى.



مسرحية "جوازة مرتاحة"



شاركت الفنانة ريم البارودي في العرض المسرحي جوازة مرتاحة وهو من بطولة: ريم البارودى وأحمد صفوت ومنة عرفة وهشام إسماعيل، وهو من تأليف أحمد الملواني، واخراج محمد جبر، وإنتاج حسام الشاذلى.





تحرص الفنانة ريم البارودي علي مشاركه متابعيها ومحبيها بصور من يومياتها الخاصه عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وشاركت جمهورها بصور من عطلتها بالخارج حيث نشرت صورتان لها خلال تواجدها في أمستردام.وظهرت ريم بالصور بإطلالة شتوية كاجوال حيث ظهرت مرتديه بلوفر باللون البني وجيب قصيره باللون الأسود مصنوعة من االجلد، وجاكت قصير أسود، وحامله حقيبه يد وظهرت بمكياج هادئ ناسب إطلالتها البسيطة.