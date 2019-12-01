اسعار اللحوم اليوم الأحد 1-12-2019.. تعرف على الأسعار بالمجمعات الاستهلاكية بعد خفضها

تخفيضات أسعار اللحوم في المجمعات الاستهلاكية





قالت وزارة التموين والتجارة الداخلية انها بصدد تخفيض اسعار اللحوم السوادنية التى تعرضها في مجمعاتها الاستهلاكية وخاصة اللحوم من النوع السودانى بقيمة 5 جنيهات للكيلو الواحد وذلك ابتداءا من شهر ديسمبر الجارى، وجاءت ذلك تزامنع مع استقرار اسعار اللحوم البلدى في محلات الجزارة بالسوق المحلة حيث استقر سعر كيلو البتلو من 110 جنيه إلى 170 جنيه للكيلو في المتوسط، وبلغ سعر كيلو الكندوز من 100 جنيه إلى 165 جنيه للكيلو.





وقال الوزارة في بيانها ان اسعار اللحوم سيتم طرحها بسعر 80 جنية بدلاً من 85 جنية وذلك لمدة شهر ونصف تستمر حتى 15 يناير 2020، وذلك في إطار تخفيف العبء على المواطنين وقرب حلول أعياد عيد الميلاد للمسيحيين.





حملات مكثفة للرقابة على الاسواق خلال الفترة القادمة

كما اعلنت الوزارة عن اطلاق حملات مكثفة للرقابة على الاسواق وعلى منافذ البيع وضبط الأسعار في الاسواق ومن المقرر ان تبدأ الوزارة في صرف المقررات التموينية عن شهر ديسمبر الجارى بدءا من اليوم .













