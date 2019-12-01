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اسعار اللحوم اليوم الأحد 1-12-2019.. تعرف على الأسعار بالمجمعات الاستهلاكية بعد خفضها

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 11:12 ص
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اسعار اللحوم اليوم
اسعار اللحوم اليوم
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اسعار اللحوم اليوم 
واصلت اسعار اللحوم اليوم الأحد 1 ديسمبر 2019 استقرارها في السوق المحلى تزامنًا مع قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية ديسمبر  بخفض اسعار اللحوم في المجمعات الاستهلاكية التابعة للوزارة بنحو 5 جنيهات في الكيلو الواحد، وكانت اسعار اللحوم قد شهدت حالة من التراجع خلال شهر اكتوبر الماضي أعقبها استقرار دام طوال شهر نوفمبر، وننشر فيما يلي اخر تحديثات اسعار اللحوم اليوم في مصر وجاءت الاسعار اليوم على النحو التالي:

اسعار اللحوم اليوم فى السوق المحلى اليوم الأحد 
سجل متوسط سعر كيلو اللحم الكندوز نحو 110 جنيهات.
سجل متوسط سعر كيلو البتلو عند 18 جنيها.
سجل متوسط سعر اللحم الجاموسي 80 إلى 130 جنيه.
سجل متوسط سعر الكبدة المجمدة 30 جنيه.
سجل سعر الكبدة البلدي 100 جنيه.
سجل سعر كيلو اللحم الجملى بين 90 – 110 جنيها.
سجل سعر كيلو سعر اللحم البرازيلي 75 إلى 85 جنيه.
 سجل سعر اللحم السوداني  75 جنيه.
سجل سعر اللحم الهندي  75 جنيه.
سجل الضأن المستورد 60 إلى 80 جنيه.


اسعار اللحوم اليوم
اسعار اللحوم اليوم

تخفيضات أسعار اللحوم في المجمعات الاستهلاكية 

قالت وزارة التموين والتجارة الداخلية انها بصدد تخفيض اسعار اللحوم السوادنية التى تعرضها في مجمعاتها الاستهلاكية  وخاصة اللحوم من النوع السودانى بقيمة 5 جنيهات للكيلو الواحد  وذلك ابتداءا من شهر ديسمبر الجارى، وجاءت ذلك تزامنع مع استقرار اسعار اللحوم البلدى في محلات الجزارة بالسوق المحلة حيث استقر  سعر كيلو البتلو من 110 جنيه إلى 170 جنيه للكيلو في المتوسط، وبلغ سعر كيلو الكندوز من 100 جنيه إلى 165 جنيه للكيلو. 

وقال الوزارة في بيانها ان اسعار اللحوم سيتم طرحها بسعر 80 جنية بدلاً من 85 جنية وذلك لمدة شهر ونصف تستمر حتى 15 يناير 2020، وذلك في إطار تخفيف العبء على المواطنين وقرب حلول أعياد عيد الميلاد للمسيحيين.

حملات مكثفة للرقابة على الاسواق خلال الفترة القادمة
كما اعلنت الوزارة عن اطلاق حملات مكثفة للرقابة على الاسواق وعلى منافذ البيع وضبط الأسعار في الاسواق ومن المقرر ان تبدأ الوزارة في صرف المقررات التموينية عن شهر ديسمبر الجارى بدءا من اليوم .




      

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