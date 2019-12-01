الإسكان: نبني 14 مدينة جديدة.. وهذا هدفنا

وأشار "يونس"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "أخبار TeN" المذاع عبر فضائية "TeN"، إلى أن المواطن لو لم يجد مكان مناسب للسكن، سيتوجه إما للمناطق العشوائية، أو الأرض الزراعية، وهو ما سيضر الدولة خاصة بعد أن حققت الدولة إنجاز تاريخي في القضاء على المناطق العشوائية.





ولفت إلى أن وجود المدن الجديدة سيسفر عن خلق فرص للاستثمار وعمل للشباب، حيث أن المدن القديمة لم يعد بها مساحات يمكن إنشاء مشروعات بها، حيث أن المستثمر أصبح يفضل التوجه للمدن الجديدة، منوها بأن هناك أكثر 14 مدينة جديدة على أرض مصر.



قال هاني يونس، المتحدث باسم وزارة الإسكان، إن الدولة تستهدف تحقيق عوائد عديدة من بناء المدن الجديدة، منها زيادة الرقعة العمرانية، حيث كانت تتركز الكتلة العمرانية على 5% فقط من مساحة الوادي والدلتا، كما أن المدن الجديدة تساهم في استيعاب الزيادة السكانية حيث نزداد 2،5 مليون نسمة سنويا.