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"لأول مرة منذ أربع سنوات".. جينيل إيفانز تحتفل بأول عيد شكر لها بعد الانفصال

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 11:06 ص
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بوابة الفجر
مرنا مجدي
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احتفلت جينيل إيفانز نجمة مسلسل "Teen Mom"، بعيد الشكر، مع والدتها باربارا إيفانز، وأبنائها الثلاثة، جيس، وقيصر، وابنتها انسلي، في المطعم الأمريكي "Cracker Barrel" في ناشفيل، لأول مرة بعد انفصالها عن زوجها السابق.

نشرت إحدى نادلات المطعم "جابرييل سميث"، على موقع "تويتر"، يوم الجمعة، صورة للعائلة التي ظهرت معها مع زميلين لها في العمل، وكتبت: "جينيل وعائلتها في نوبتي المشغولة في Cracker Barrel في ناشفيل، يا لها من عائلة رائعة، بالإضافة إلى أن باربرا كانت هناك، أتمنى أن تكون خدمتي رائعة".

أعادت جينيل نشر تغريدتها وكتبت: "عيد شكر سعيد، شاكرة على أطفالي الرائعين وممتنة على إيجاد السعادة في داخلي أخيرًا".

أخبرت النادلة جابرييل سميث E News:أنهم كانوا رائعين وجميلين، وطلبت المجموعة قائمة عيد الشكر، وبدت جينيل سعيدة بالتمتع بالعشاء مع عائلتها.

أعلنت جينيل في 31 أكتوبر، أنها وأبناؤها ابتعدوا عن زوجها ديفيد، حيث تزوج الاثنان منذ عامين، وكانا معًا منذ أواخر عام 2015، عندما التقيا في برنامج Tinder.

بعد الانفصال، حصلت جينيل على أمر تقييد مؤقت ضد ديفيد، متهمة إياه بالإساءة المنزلية، وذكرت أنها تشعر بالقلق على سلامتها وسلامة أطفالها.

يأتي هذا الانفصال، بعد أشهر من الجدل الذي ثار بين ديفيد وبين المشجعين، ويطالب جينيل أن تهجره عندما قتل كلب زوجته نڠيت، لأنه شعر أن الحيوان المدلل يهدد حياة ابنتهم، وأدت هذه المحنة إلى أن يفقد الزوجان الوصاية مؤقتًا على إنسلي وقيصر، فضلًا عن ماريسا ابنة ديفيد الكبرى، كما أدى الإنفصال، أن تقوم قناة MTV إلى طرد جينيل من مسلسل Teen Mom 2، وحصلت أمّ جينيل "باربرا" على حضانة جايس لمدة طويلة.

كما حصل الإنفصال أيضًا، بعد عام من إبلاغ جينيل للشرطة، بأن ديفيد قد هاجمها، ووصفت الحادث في وقت لاحق بأنه "سوء فهم دراماتيكي في حالة سكر".

في وقت سابق، علق ديفيد على فيسبوك هذا الأسبوع قائلًا إنه لم ينكسر قلبه بسبب هذا الأنفصال، وكتب: "أدركت أنني لم أكن عاشقًا، وهناك أناس أفضل بكثير بالنسبة لي".
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