عاجل.. الترجي يهدد الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

يهدد نادي الترجي التونسي رقم الأهلي المصري في عدد المباريات المتتالية دون هزيمة في بطولة دوري أبطال إفريقيا.









وفاز نادي الترجي على الرجاء البيضاوي المغربي 2-0، في المباراة التي جمعتهما بملعب "محمد الخامس" بمدينة "الدار البيضاء" المغربية، ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات بمسابقة دوري أبطال إفريقيا.









وحافظ نادي الترجي على سجله الخالي من الهزائم للمباراة 16 على التوالي، ولم يتذوق مرارة الهزيمة منذ ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا 2018، عندما خسر أمام الاهلي 1-3، في المباراة التي جمعتهما بملعب "برج العرب".









وينتظر نادي الترجي 3 مباريات لمعادلة الرقم القياسي للنادي الأهلي الذي حققه تحت قيادة المدرب مانويل جوزيه موسم 2005-2006، بالحفاظ على سجله الخالي من الهزائم 19 مباراة متتالية.







