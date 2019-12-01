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فرج عامر: وزارة الصحة فشلت في مواجهة صيدليات مواقع التواصل الاجتماعي

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 11:01 ص
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فرج عامر
فرج عامر
إسلام شعراوي
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اعتبر المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب البيان الصادر من وزارة الصحة والسكان وتحذر فيه من شراء الأدوية والمستحضرات الطبية عبر الصفحات المنتشرة على مواقع التواصل الإجتماعي
اضافة الى تأكيدها أن الغالبية العظمى من تلك الأدوية مغشوشة ومجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية دليل إدانة على فشل وزارة الصحة والسكان فى مواجهة هذه الكارثة التى تهدد حياة المرضى.

وقال "عامر" في طلب احاطة قدمه للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان أن الأخطر من ذلك هو تأكيد وزارة الصحة في بيانها أن التفتيش الصيدلي بالتعاون مع الأجهزة الرقابية المختلفة، رصد وجود صفحات تستقطب المرضى لبيع بعض المنتجات الدوائية المتعلقة بالأمراض المزمنة وان شراء الأدوية التي لم تستعمل، الأمر الذي يفتح الباب أمام إعادة تدوير المنتجات منتهية الصلاحية وان المنفذ الآمن لشراء الأدوية والمستحضرات الدوائية هي الصيدلية المعتمدة من خلال صيدلي، وعبر "روشتة" من طبيب مختص.

وتساءل المهندس محمد فرج عامر قائلا: لماذا لم تتحرك وزارة الصحة والسكان لاتخاذ الاجراءات القانونية ضد مافيا تجارة الادوية عبر مواقع التواصل الاجتماعى طالما رصدت صفحاتهم ؟ مؤكدا ان هناك ظاهرة حاليا اخطر من صفحات التواصل الاجتماعى وهو وجود مجموعات على الواتس اب عبر التليفونات المحمولة لبيع الادوية والمقويات والفيتامينات وغيرها من الادوية الخطيرة التى يمكن ان تؤدى الى وفاة من يستخدمها بدون صرفها من طبيب متخصص.

وقال المهندس محمد فرج عامر ان ارقام هذه التليفونات معروفة لماذا لم تتحرك وزارة الصحة والسكان بالتعاون مع الاجهزة المختصة لوقف هذه المهزلة مطالبا من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء التدخل بنفسه لوقف هذه الجرائم للحفاظ على صحة المواطنين خاصة ان وسائل التواصل الاجتماعى والتليفونات المحمولة اصبحت صيدليات ولكن للاسف الشديد تروج للأدوية المغشوشة ومن منتجات مصانع بير السلم
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الكلمات المفتاحية

المهندس فرج عامر

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