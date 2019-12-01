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موقف طريف لجو بايدن وزوجته خلال الحملة الانتخابية

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 11:01 ص
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بوابة الفجر
ترجمة: دينا الشريف
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كان نائب الرئيس السابق جو بايدن قد انحنى إلى الأمام دون قصد وأخذ صوته على زوجته بينما كانت تتحدث أثناء توقف الحملة الانتخابية في ولاية أيوا.

وكانت جيل بايدن تتحدث إلى حشد من الناس وتستخدم يديها للإشارة، وفقدت بالكاد وجه زوجها في عدة نقاط.

وفي نهاية المطاف، بينما كان ذراعها ممدودًا، انحنى بايدن إلى الأمام ونزل قليلًا على طرف إصبع زوجته. وردًا على ذلك، ضحك جيل بايدن.

وكان الزوجان في كاونسيل بلافز يتحدثان إلى حشد من عدة مئات من الأشخاص، وفقًا لوكالة أسوشيتيد برس.

ويبدأ بايدن جولة حافلة لمدة ثمانية أيام في ولاية أيوا قبل المؤتمرات الحزبية في 3 فبراير.

وتظهر آخر استطلاعات الرأي في ولاية أيوا أن بايدن كان يتنافس مع السيناتور إليزابيث وارين وبيرني ساندرز تقريبًا، ويتفوق عليهما عمدة ساوث بيند بيت بوتيج.

وتقول ليندسي جراهام، أنا أحب جو بايدن، ولكنه ما زال يعتقد أن تعاملات ابنه التجارية في أوكرانيا لا "تجتاز اختبار الرائحة"

وانتقد جو بايدن المتظاهرين، حيث أخبر أحدهم أنك تستمع إلى بيرني أكثر من اللازم، وآخر إلى التصويت لصالح ترامب.
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الكلمات المفتاحية

جو بايدن الحملة الانتخابية

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