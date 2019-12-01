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مسيرة سلمية في هونج كونج للاحتجاج على استخدام الشرطة للغاز المسيل للدموع

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 10:39 ص
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بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
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نظم مئات من مواطني هونج كونج مسيرة سلمية للاحتجاج على استخدام شرطة المدينة الغاز المسيل للدموع، حسبما أفادت محطة إذاعة وتلفزيون هونج كونج، اليوم الأحد.

تحرك المتظاهرون من ميدان إدنبره إلى مقر حكومة هونج كونج. وحسبما ورد، لم تشوب المظاهرة حوادث عنيفة، لكن العديد منهم حملوا بالونات صفراء ولافتات تحث الشرطة على الامتناع عن استخدام الغاز المسيل للدموع في المستقبل.

في الوقت نفسه، نظمت مجموعة من المتظاهرين مسيرة مؤيدة لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتوقيع على قانون حقوق الإنسان والديمقراطية في هونج كونج.

تجمع المواطنون في تشاتر جاردن ثم ساروا على طول طريق ألبرت السفلى، بهدف الوصول إلى القنصلية العامة للولايات المتحدة لتقديم التماس إلى ممثل. ومع ذلك، لم تسمح لهم الشرطة بالتظاهر في طريق جاردن، حيث تقع القنصلية.

ورفع المتظاهرون، وبعضهم يرتدون قبعات وقمصان تحمل شعار دونالد ترامب، لافتة تصور الرئيس الأمريكي يقف الى جانب دبابة وخلفه العلم الأمريكي. ولوح اخرين بالأعلام الأمريكية ورفعوا لافتات كتب عليها "الرئيس ترامب، برجاء تحرير هونج كونج".

ووقع "ترامب" هذا الأسبوع في الكونجرس علي قانون يدعم المتظاهرين في المدينة التي تحكمها الصين، على الرغم من اعتراضات بكين.

وصاح أحد المتحدثين وهو يحمل الميكروفون مخاطبا الحشد "شكرا لك يا سيادة الرئيس ترامب على هديتك الكبيرة لهونغ كونغ.. بارك الله في أمريكا".

شهدت هونج كونج هدوء نسبي خلال الأسبوع الماضي، لكن تعهد الناشطين بالحفاظ على زخم الحركة من خلال ثلاث مسيرات مقررة يوم الأحد. وقد وافقت السلطات عليها جميعا.

يذكر أن هونج كونج تجتاحها الاحتجاجات العنيفة منذ يونيو. استمرت المظاهرات، التي كانت في البداية رداً على مشروع قانون تسليم المجرمين، حتى بعد سحب الإجراء الذي لا يحظى بشعبية كبيرة في أكتوبر.

يزعم المحتجون الآن أن السلطات تستغل سلطتها لقمعهم، وهو ما نفته الحكومة. حتى الآن، تم اعتقال نحو 4500 شخص، وتم نقل أكثر من 1500 شخص إلى المستشفى وأُصيب أكثر من 400 من أفراد الأمن خلال الاضطرابات.

أصرت بكين، مرارًا وتكرارًا، على أن الوضع في هونغ كونغ هو نتيجة للتدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية للصين، وأعربت عن دعمها الكامل للسلطات المحلية.
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هونج كونج بكين الولايات المتحدة الصين احتجاجات هونج كونج

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