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نشطاء يتداولون فيديو مثير للحظة السيطرة على منفذ هجوم لندن

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 10:54 ص
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هجوم لندن
هجوم لندن
وكالات
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نشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يرصد لحظة السيطرة على منفذ هجوم لندن الإرهابي الذي وقع يوم الجمعة الماضي، وأودى بحياة شخصين وأصاب 3 آخرين.

 

وقام 3 أشخاص بملاحقة المهاجم الإرهابي، عثمان خان (28) عاما، بعد طعنه مجموعة من الأشخاص، ثم قام أحدهم بتوجيه خرطوم مياه قوية لمكافحة الحرائق نحوه، فيما قام الثاني بضربه بسن طويل لكركدن البحر، وعمد الثالث إلى طرحه أرضا للسيطرة عليه، قبل قدوم الشرطة.

 

وقد أشادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، بهؤلاء الأشخاص ووصفتهم بـ"الأبطال" بعد أن تمكنوا من إيقاف المعتدي عند حده.

 

وهاجم خان بسكين عددا من المارة في لندن وقتل شخصين وجرح ثلاثة آخرين، وتمكنت الشرطة البريطانية من قتله في وقت لاحق بالرصاص. وتبين أنه كان يرتدي سترة ناسفة زائفة.


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هجوم الارهاب البريطاني نشطاء لندن فيديو مثير عثمان خان بريطانيا

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