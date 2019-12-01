الطالع الفلكى الأحد 1/12/2019.. مُوسِمْ النّشَاط!

*القمر فى الرّبع الأوّل ، القمر فى الدّلو.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الجدى.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج القوس من 22 نوفمبر - 22 ديسمبر.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج العقرب من 16 نوفمبر - 16 ديسمبر.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة الزَّبَانَا من 24 نوفمبر - 4 ديسمبر.





اليوم 22 هاتُور قبطى ، 1 كانُون أوّل رُومى، 4 رَبيعٍ الثّانى ،،ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: (إيه الوخامة دى إنتا شارب إيه طافيَة؟)-إنتا كنت معانا؟ (أبوبكرعزّت من فيلم ميرامار-1969)





*القمر فى الجدى "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.









*إيتّو فَحل الشّتَاء

شهر ديسمبر أو دِيسِيمْ ويعنى الرّقم عشرة فى التقويم الرّومانى القديم قبل إضافة شهرىْ يناير وفبرايرلاحقاً فى التقويم الجُورجى الحديث،يعادله بالرّومية - السّريانية الإسم كانون الأول ، لم يَرِدْ هذا اللفظ لا فى البَابليّة ولا العبرانيّة أو حتى النّبطية القديمة ، إسمه فى البابلية (إيتو- آبّا - أودّا) ويعنى شهرهطول الأمطار وكرّسوه لشخصية تُسمى بِيسُوكال مبعوث عشتارالذى يبكى/الأمطار طوال أشهرالشتاء بسبب مقتل زوجها تمّوز، إختلف الباحثون فى أصل كلمة كانون فالبعض ذكرأنها تعنى الغَرْز/الغرق/الأرض المُوحِلة بسبب الأمطار ورَخَاوَة التربة، آخرون ذكرو أنها تعنى الشتاء ، بينما كنعان ذكرو أنها تعنى كُنْ بمعنى الثبوت لأنه شهر ثابت فيه هطول الأمطار أوبسبب ثبوت الإنسان فى منزله خوفاً من البرد حيث يُسمى كانون فى لبنان بفحْل الشتاء لأنه يُغرق الأرض تماماً بأمطاره الغزيرة.





التفسير الأقرب للصحة هو أن كانون بابلية سُومريّة تعنى الإناء الذى يوضع فيه الجَمْر للتدفئة أو للطبخ رمزاً للرغبة فى التقرّب من الكانون للتدفئة بسبب برد الشتاء ففيه يحدث الإنقلاب الشتوى فى 21 ديسمبر وتكون ذروة برودة الشتاء، لا تزال كلمة كانُون مُتداولة عند المصريين فى الرّيف المصرى ولن نُفاجأ إن وجدنا أنّ أصل الكلمة مصرى فرعونى بحت فبعد أسبوع من اليوم بمشيئة الله تَعَالى يحل الشهر الفرعونى كهيك (كَا-حرْ-كا) ويعنى جسدٌ مع جسد وهو بمثابة مُوسم التزاوج أو مهرجان الزواج عند قدماء المصريين ورُبّما تمّ إختيار ذروة الشتاء ليكون شهراً للزواج بسبب طول ساعات الليل فيكون النشاط الزّوجى مُعضّداً ، ولاعيْبَ فى ذلك طالما بالحلال.









والآن إلى جولة لأهم محطات عبور الكواكب على مدار الشهر على الطريقة الغربيّة تُرُوبيكال سِيسْتِمْ وتأثيرها عام وشامل لمواليد جميع الأبراج بتوقيت القاهرة.









(2 ديسمبر) الإنتقال السنوى الكبير لكوكب الحظوظ المُشترى من القوس إلى الجدى فى الثامنة و 20 دقيقة مساءً ، العاملون فى الهيئات الإدارية الوظيفيّة بإمكانهم الإستبشار خيراً بنيْل درجاتهم المُتأخرة وعلاوات ومكاسب ماليّة ، الحظوظ السعيدة مُواتية لأصحاب الحرف اليدويّة والمُهمّشين لنيْل فرصة للإستقرار مع مصدر رزق حلال لفترة زمنيّة طويلة إن شاء الله.





(9 ديسمبر) عطارد ينتقل للقوس فى الحادية عشرة و 41 دقيقة ظهراً ، طفرة للمُشتغلين بالإعلام والإعلان لمكاسب ماليّة خصوصاً فى مجال التجارة ، ونيْل الدرجات العلميّة العليا لطلبة العلم بنجاح إن شاء الله.





(12 دسمبر) القمر بدرٌ مُكتمِلْ فى الجَوْزَاء فى السابعة و 12 دقيقة صباحاً ، طاقة البدر مُفيدة للمُشتغلين بالمهن الكلاميّة كالمُحاماة والإعلان والإعلام و التسويق والتجارة وأيضاً للأطباء وأداء العمليات الجراحية بنسبة نجاح كبيرة.





(20 ديسمبر) الزهرة تنتقل للدلو فى الثامنة و 41 دقيقة صباحاً ، الأعمال الفنيّة كالتلحين المُوسيقى والتأليف القصصى والرسم والنحت لها فرصة النجاح الكبير ، وفرصة لولادة نجم أو نجمة فى مجال الفن.





(22 ديسمبر) الشمس تنتقل للجدى فى السادسة و 19 دقيقة صباحاً مُعلنةً الإنقلاب الشتوى لهذا الشتاء ، أرفس الأغطية الثقيلة وغادر فراشك بحثاُ عن لقمة عيشٍ شريفة فبرج الجدى لايرحب بالكسل ويعشق العمل تحت الظروف القاسية.





(26 ديسمبر) ولادة الهلال الجديد فى السابعة و 13 دقيقة صباحاً فى بُرج الجدى ، طاقة الهلال الجديد توفّر التحمّل والجَلَد لتؤدى عملك إن كانت الظروف قاسية وتقبّل المردود المالى ولو كان قليلاً فمع البركة تزيد قيمة تلك القروش ، بمشيئة الله تَعَالى.





*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: التأخير فى تنفيذ رغباتك قد يكون إنقاذاً لك من ورطة أو خسارة فادحة ، لتتذكر صدق المثل كل تأخيرة وفيها خِيرَة.





برج الثور: قم بالعدّ حتى عشرة وحتى مائة إن أمكن حتى تتأكد من ثباتك الإنفعالى وأن العقل والمنطق سيّدا الموقف وليست عاطفة الغضب، أوعاطفة الشهوة.





برج الجوزاء: إن حاول أحدهم خطف توقيعك على صفقة أو إتفاق أو مستند فى العمل فارفض بكل عناد وبصوت مُرتفع حتى لاتورّط نفسك.





برج السّرطان: الفشل فى العاطفة أو مشروع معناه تراكم للخبرة وفرصة للنجاح فى علاقة أخرى أو مشروعٍ آخر أفضل وأجمل بمشيئة الله تَعَالى ، تفاءل بالخير.





برج الأسد: رُبّما قمت بجمع معلومات قيّمة عن مشروع مستقبلى من خلال مناقشتك مع أهل الخبرة دون أن تكشف خططك بالضرورة تطبيقاً للمثل ، إشترِ ولاتِبِعْشْ.





برج العذراء : تعلّمك لغة جديدة أو حرفة تهواها أثناء وقت الفراغ له مردود مُثمر على مهنتك رغم أن المكاسب قد تكون بعيدة الأجل.





برج الميزان: التصميم بعناد على رأيك قد يضع العقدة فى المنشار، تقبّل حل وَسَط يّرضى الطرفيْن ويكفل منع أى صداع جديد يخص نفس المشكلة، بمشيئة الله تَعَالى.





برج العقرب: من وقتٍ لآخر قد يكون عليك إنجازالأعمال بنفسك بدلاًعن تكليف الآخرين بها،هذا أفضل لضمان إنجاز العمل كما تريد بعيداً عن أخطاء الآخرين.





برج القوس: ضع أموالك بين ضلوعك إن أمكنك، ، لا تضع بيضك كله فى سلة واحدة ثم تشتكى الكوابيس ، بعيداً عن مشاريع الإثراء السريع المشبوهة.









برج الجدى: جبهة العاطفة مثل مُختلف الجبهات تمر بالتغيير المستمر،لاسعادة دائمة ولاحزن دائم، تفاءل بالخير تجده بإذن الله تَعَالى.





برج الدّلو: التقدّم البطئ لكن بثبات وإتزان أفضل من التقدّم بسرعة ثم الإنهيار المفاجئ ، أنجز القليل ، لكن أنجزه بإتقان.





برج الحوت: تركيزك على جودة العمل بإتقان الكيْف وليس الكمّ أفضل طريقة للتحصّل على مكاسبك فى العمل ، لهذا يُعطون ثمناً باهظاً لسُمعة المحل.