شبهات حول فضيحة جديدة للكاف ضد الأهلي

ثارت حالة الجدل لاستمرار الجيبوتي واباري رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" في تونس رغم انتهاء مباراة الأهلي والنجم الساحلي بهزيمة القلعة الحمراء في افتتاح دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا وذلك رغم ما يقال عن أن الجامعة التونسية تتحلم بعض رواتب حكام الكاف.

ويأتي ذلك وسط حالة من الاتهامات للاتحاد الإفريقي لكرة القدم للأندية التونسية بدليل ما حدث في مباراة الترجي والوداد المغربي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا في الموسم الماضي وتعطل تقنية الفار وسبقه لقاؤه مع الأهلي في البطولة التي كانت قبلها بعدم استخدام الفار من الأساس.

وخسر الأهلي من النجم الساحلي التونسي بهدف نظيف ليحتل المركز الرابع في المجموعة الثانية بينما يتقاسم النجم الساحلي والهلال السوداني قمة المجموعة بـ3 نقاط.