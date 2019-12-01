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"القوى العاملة" تكشف تفاصيل السيارات المتنقلة: "ندرب على الخياطة والسباكة"

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 10:50 ص
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال أيمن إسماعيل، وكيل وزارة القوى العاملة للتدريب، إن هناك 25 محافظة تم تغطيتهم بمراكز التدريب الثابتة، وجار تغطية محافظتي الفيوم والبحر الأحمر، موضحًا أنهم يستهدفون ربط التدريب المهني الذي تقدمه الوزارة بالتعليم الفني.

وأشار "إسماعيل"، خلال حواره ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الأحد، إلى أنهم يقدمون دورات تدريبية للسيدات على الخياطة بواقع 150 ساعة على مدار شهر ونصف، فضلا عن تقديمهم دورات تدريبية في مجالي الكهرباء والسباكة، وذلك ضمن مبادرة "مهنتك مستقبلك".

وأوضح أن الوزارة أعدت خطة بسير السيارات المتنقلة للتدريب على مستوى كل المحافظات، حيث يوجد 13 سيارة متنقلة، وسيتم اطلاق 5 سيارات متنقلة جديدة بعد 60 يوما، مشيرًا إلى أن مساحة السيارة 12،5 متر طول وعرضها 5 متر، وبها 12 ماكينة خياطة.

وأضاف وكيل وزارة القوى العاملة، أن فترة تدريب الخياطة تكون صباحا، بينما يتم التدريب على السباكة والكهرباء في الفترة المسائية.
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الكلمات المفتاحية

القوى العاملة السيارات المتنقلة

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