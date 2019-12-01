اسعار الفراخ البيضاء اليوم الأحد 1-12-2019 في السوق المحلى وكيلو البلدى يبدأ من 30 جنيها

اسعار الفراخ البيضاء اليوم

تواصل اسعار الفراخ البيضاء اليوم استقرارها في السوق المحلى الأحد 1-12-2019 بداية تعاملات شهر ديسمبر الجارى، وشهدت اسعار بورصة الدواجن في مصر استقرارا خلال شهر نوفمبر المنصرم، بينما عاشت انخفاضات كبيرة في الاسعار خلال شهر اكتوبر وهو ما خلق حالة من الاضطراب في الاسواق مع استقرار حالة العرض والطلب في السوق عاود السوق استقراره مرة أخرى وجاءت الاسعار على النحو التالي:





اسعار الدواجن اليوم في مصر البيضاء والبلدي





بعد استمرار استقرار اسعار الدواجن في الاسواق المصرية اليوم سجل سعر كيلو اللحم البلدى نحو 29 جنيها من المزرعة، وسجل سعر كيلو اللحم البلدى للمستهلك نحو 34 جنيها، فيما سجل سعر الكيلو الابيض من 20 إلى 23 جنيه.





اسعار البط في السوق المحلى اليوم

سجل سعر لحم البط المسكوفي من 37 إلى 40 جنيها، وسجل سعر كيلو لحم رومي برونزي نحو 40 جنيه، بينما سجل سعر كيلو اللحم للبط المولار من 26 إلى 29 جنيه، بينما سجل سعر كيلو لحم رومي أبيض نحو 43 جنيه.



