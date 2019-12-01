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اسعار الفراخ البيضاء اليوم الأحد 1-12-2019 في السوق المحلى وكيلو البلدى يبدأ من 30 جنيها
الأحد 01/ديسمبر/2019 - 10:35 ص
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اسعار الفراخ البيضاء اليوم
تواصل اسعار الفراخ البيضاء اليوم استقرارها في السوق المحلى الأحد 1-12-2019 بداية تعاملات شهر ديسمبر الجارى، وشهدت اسعار بورصة الدواجن في مصر استقرارا خلال شهر نوفمبر المنصرم، بينما عاشت انخفاضات كبيرة في الاسعار خلال شهر اكتوبر وهو ما خلق حالة من الاضطراب في الاسواق مع استقرار حالة العرض والطلب في السوق عاود السوق استقراره مرة أخرى وجاءت الاسعار على النحو التالي:
اسعار الدواجن اليوم في مصر البيضاء والبلدي
بعد استمرار استقرار اسعار الدواجن في الاسواق المصرية اليوم سجل سعر كيلو اللحم البلدى نحو 29 جنيها من المزرعة، وسجل سعر كيلو اللحم البلدى للمستهلك نحو 34 جنيها، فيما سجل سعر الكيلو الابيض من 20 إلى 23 جنيه.
اسعار البط في السوق المحلى اليوم
سجل سعر لحم البط المسكوفي من 37 إلى 40 جنيها، وسجل سعر كيلو لحم رومي برونزي نحو 40 جنيه، بينما سجل سعر كيلو اللحم للبط المولار من 26 إلى 29 جنيه، بينما سجل سعر كيلو لحم رومي أبيض نحو 43 جنيه.
اسعار الفراخ البيضاء اليوم
وعن اسعار كرتونة البيض في السوق المحلى فقد واجت حالة من الاستقرار في السوق اليوم تزامنا مع استقرار اسعار الدواجن واستقرار العرض والطلب حيث سجل سعر كرتونة البيض البلدي ما بين 36.00 جنيه إلى 36.50 جنيه، بينما سجل سعر كرتونة البيض الأبيض ما بين 35.00 جنيه إلى 35.50 جنيه، وسجل سعر كرتونه البيض الأحمر ما بين 36.50 جنيه إلى 37.00 جنيه، وبالنسبة لأسعار الكتاكيت فقد سجل سعر الكتكوت بين 2-4 جنيها، وسجل سعر الكتكوت الأبيض عمر يوم من 2.50 إلى 3 جنيه،بينما سجل سعر الكتكوت الساسو عمر يوم من 3.75 إلى 4.00 جنيه.
استقرار أسعار بورصة الدواجن خلال بداية ديسمبر
واصلت اسعار الدواجن استقرارها في السوق المحلى حتى بداية تعاملات شهر ديسمبر الجارى والذي يبدأ اليوم ويبدأ معه فضل الشتاء بقوة ، ومن المتوقع ان تشهد اسعار الدواجن ارتفاعا في اسعارها خلال الفترة المقبلة تزامنا مع موسم الشتاء وارتفاع تكاليف انتاج الدواجن في مصر لمواجهة موجات البرودة.
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