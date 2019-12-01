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رامي مالك ولوسي بوينتون يحتفلان بالجمعة السوداء على طريقتهم

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 10:39 ص
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بوابة الفجر
مرنا مجدي
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شوهد كل من رامي مالك ولوسي بوينتون، في يوم الجمعة السوداء، يبتسمان أثناء حضورهما مباراة كرة سلة لفريق " Los Angeles Lakers" في ملعب كرة السلة في صالة Staples Center لوس أنجلوس.

في حين يختار الاثنان عادة الابتعاد عن أعين عامة الناس، فإنهما ينظران إلى بعضهما البعض بنظرة ثاقبة أثناء مشاهدة مباراة كرة السلة.

وكانت لوسي بوينتون التي تبلغ من العمر 25 عامًا، ترتدي ثوبًا أسود طويل، وترتدي سراويل سوداء وأحذية أسود، في حين كان الممثل رامي مالك الذي يبلغ من العمر 38 عامًا، يرتدي بدلة سوداء بالكامل مع قميص أحمر تحتها، ويرتدي حذاء أسود أيضًا، متطابق مع حذاء لوسي.

مؤخرًا، تحدث طائرا الحب رامي مالك ولوسي بوينتون، عن علاقتهما في مناسبات مختلفة خلال مقابلات مع عدة صحف ومجلات.

من أجل مقابلته مع مجلة GQ، توجه رامي مالك إلى متجر محلي في نيويورك لشراء هدية لصديقته الجميلة، وفي حين لم يكن الاثنان يحتفلان بالضرورة بأي مناسبة خاصة، أراد مالك ببساطة أن يُظهِر للوسي مدى اهتمامه، وعلى سبيل المزاح أمسك الممثل زجاجة مزيل روائح برائحة الياسمين من شركة Schmidt's Naturals، وسلسلة ذهبية مع قلادة هلالية الشكل، ثم طلب من البائع أن يضع مزيل الروائح في صندوق مجوهرات والقلادة في كيس تسوق غير رسمي.

وقال مالك خلال المقابلة: "حسنًا، سيكون ذلك مضحكًا، سوف تعتقد أنني أحمق"، في حين أبقيا علاقتهما سرية، قبّل مالك لوسي، بعدما فاز بجائزة أفضل ممثل في حفل الأوسكار عام 2019، تلك الليلة إعترف أيضًا أنها أسرت قلبه خلال خطاب قبوله، لكن على الرغم من عرضهم الأخير PDA، ما زالت لوسي تُفضّل إبقاء تفاصيل علاقتهما سريّة.

وقالت لوسي في مقابلة مع صحيفة The Cut: "لقد أجريت مقابلة مؤخرًا، حيث طُرحت علي أسئلة فظة وصريحة عن علاقتي، لقد أجبرتني على التراجع".

وفي وقت لاحق من شهر أغسطس، خلال مهرجان فينيسيا السينمائي سنة 2019، قدما مظهرًا نادرًا للسجادة الحمراء معًا، حيث أظهرا حبهما الرومانسي على الشاشة.
رامي مالك ولوسي بوينتون يحتفلان بالجمعة السوداء على طريقتهم
رامي مالك ولوسي بوينتون يحتفلان بالجمعة السوداء على طريقتهم
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