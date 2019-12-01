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اسعار العملات اليوم في مصر الأحد 1-12-2019 .. اليورو يستقر والدولار يتباين
الأحد 01/ديسمبر/2019 - 10:24 ص
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اسعار العملات اليوم في مصر
حافظت اسعار العملات اليوم في مصر على استقرارها مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات الصباحية اليوم 1 ديسمبر 2019 وتحافظ اسعار العملات على استقرارها مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات الفترة الماضية فيما عدا الدولار الذي يشهد حالة من التباين مقابل الجنيه المصري الماضية فاقدا ما يقرب من 16% من قيمته امام الجنيه خلال عام 2019، وننشر فيما يلي أخر تحديثات أسعار العملات اليوم في مصر وجاءت على النحو التالي:
اسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم
سجل سعر الدولار فى بنك مصر نحو 16.05 جنيه للشراء، و16.15 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى بنك القاهرة نحو 16.05 جنيه للشراء، و16.15 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى نحو 16.09 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى نحو 16.06 جنيه للشراء، و16.16 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى نحو 16.05 جنيه للشراء، و16.15 جنيه للبيع، فيما، و16.17 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib نحو 16.06 جنيه للشراء، و16.16 جنيه للبيع.
اسعار العملات اليوم في مصر
اسعار العملات اليوم في مصر العربية والأجنبية
استقر متوسط سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليوم نحو 17.6700 جنيهًا للشراء 17.8074 جنيهًا للبيع، بينما سجل متوسط سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر نحو 20.7328 جنيهًا للشراء 20.9002 جنيهًا للبيع، بينما سجل متوسط سعر الين الياباني أمام الجنيه المصري نحو 14.6660 جنيهًا للشراء 14.7827 جنيهًا للبيع، وسجل متوسط سعر الفرنك السويسري اليوم في مصر نحو 16.0720 جنيهًا للشراء 16.2019 جنيهًا للبيع، وعلى صعيد العملات العربية فسجل متوسط سعر الريال سعودي 4.2826 جنيهًا للشراء 4.3160 جنيهًا للبيع، وسجل متوسط سعر الدينار الكويتى أمام الجنيه المصري اليوم نحو 52.8053 جنيهًا للشراء 53.2285 جنيهًا للبيع، وسجل متوسط سعر الدرهم اماراتى 4.3721 جنيهًا للشراء 4.4065 جنيهًا للبيع.
وعن حركة العملات الاجنبية عالميا صعد سعر الجنيه الاسترليني إلى أعلى مستوى له مقابل اليورو ليصل عند مستوى 85 بنسا لليورو، كما ارتفع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار عند 1.2953 دولار.
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