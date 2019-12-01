اسعار العملات اليوم في مصر الأحد 1-12-2019 .. اليورو يستقر والدولار يتباين

اسعار العملات اليوم في مصر





حافظت اسعار العملات اليوم في مصر على استقرارها مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات الصباحية اليوم 1 ديسمبر 2019 وتحافظ اسعار العملات على استقرارها مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات الفترة الماضية فيما عدا الدولار الذي يشهد حالة من التباين مقابل الجنيه المصري الماضية فاقدا ما يقرب من 16% من قيمته امام الجنيه خلال عام 2019، وننشر فيما يلي أخر تحديثات أسعار العملات اليوم في مصر وجاءت على النحو التالي:





اسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم

سجل سعر الدولار فى بنك مصر نحو 16.05 جنيه للشراء، و16.15 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى بنك القاهرة نحو 16.05 جنيه للشراء، و16.15 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى نحو 16.09 جنيه للشراء، و سجل سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى نحو 16.06 جنيه للشراء، و16.16 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى نحو 16.05 جنيه للشراء، و16.15 جنيه للبيع، فيما، و16.17 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib نحو 16.06 جنيه للشراء، و16.16 جنيه للبيع.



