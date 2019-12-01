ويزو لأشرف عبد الباقي: "بحبك جدًا وفخورة إني كنت شغالة معاك في المشروع العظيم دا"

وجهت الفنانة ويزو رسالة إلى الفنان أشرف عبد الباقي، وأصدقائها في "مسرح مصر"، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، جاء ذلك بعد انتهاء عروض "مسرح مصر" أمس، بعد سبع سنوات من النجاحات الكبيرة التي حققوها.



نشرت ويزو صورة جديدة لها، ظهرت في الصورة وهي برفقة أصدقائها في "مسرح مصر"، وعلقت على الصورة قائلة: "شكرًا يارب على النجاح الكبير لمسرح مصر، شكرًا أستاذ أشرف عبد الباقي على كل حاجة حلوة قدمتهالنا وساعدتنا فيها، وبفضل ربنا ثم فضل وقوفك معانا وصلنا للنجاح الكبير دا، أنا بحبك جدًا، وفخورة إني كنت شغالة معاك في المشروع العظيم دا".



وأضافت زيزو قائلة: "شكرًا لكل أخواتى، وأخواتى مش عارفه أقول أصحابي علشان أنتم أكتر من اخواتى عشرة كبيرة بينا فرح وحزن وضحك وهزار وشغل ربنا يخليكو ليا ومايحرمنيش منكو ابدا بحبكو اوى اوى اوى اوى اوى اوى".



وتابعت ويزو قائلة: "شكرًا أستاذ نادر صلاح الدين وسامح عبد السلام ومصطفي حسن وكل فريق الإخراج ، شكرا لكل واحد في الفرقة ساعدنا وتعب معانا علشان المشروع دا ينجح، و أخيرًا شكرًا جمهور مسرح مصر الكبير من جميع انحاء الدول العربية علي وقفتكو ومساندتكو لينا ودعمكو الكبير، ويارب يارب يارب دايما تنبسطو باللي هنقدمهولكو، ويارب يكتب النجاح لكل واحد في الفرقة".

