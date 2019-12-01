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وزير الإنتاج الحربي يشيد بجهود سفيرة البرتغال بعد انتهاء فترة عملها

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 10:28 ص
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اللقاء
اللقاء
كريم وزيري
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استقبل الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، مادلينا فيشر، سفيرة دولة البرتغال، بمناسبة انتهاء فترة عملها كسفيرة معتمدة لدولة البرتغال لدي مصر، وذلك بمقر ديوان عام الوزارة.

وفي بداية اللقاء، تم الترحيب بالسيدة مادلينا فيشر سفيرة دولة البرتغال وتم توجيه الشكر لها على ما بذلته من جهود طوال فترة عملها بمصر والتي بدأت منذ عام 2015 لتعزيز العلاقات الثنائية بين الدولتين، وهو ما أسهم في تعزيز مجالات التعاون المختلفة بين شركات الإنتاج الحربي والشركات البرتغالية.

وتمت الإشارة إلى التعاون الناجح بين بعض الشركات البرتغالية وشركات الإنتاج الحربى فى مجالات التصنيع والتدريب للعاملين الأمر الذى يشجع إلى عقد المزيد من الشراكات للاستفادة من خبرة الشركات البرتغالية في مجالات التصنيع العسكرية والمدنية.

كما تم التأكيد على استراتيجية العمل بوزارة الإنتاج الحربى والتي تهدف إلى التعاون مع كافة الشركات العالمية من أجل نقل وتوطين أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا فى مختلف المجالات داخل الشركات والوحدات التابعة للوزارة.

أيضًا تمت الإشارة أيضا إلى أن مصر في هذه الآونة تحقق تقدم اقتصادي إيجابي من خلال التعاون الوثيق بين مؤسسات الدولة المختلفة حيث تم إستعراض العديد من الإنجازات والنجاحات التى حققتها شركات ووحدات الإنتاج الحربى بالتعاون مع الجهات المختلفة بالدولة والقطاع الخاص لتنفيذ عدد من المشروعات القومية الكبرى ومشروعات تطويرالبنية التحتية، كما تم الإشارة إلى أن الأوضاع حاليًا فى الدولة تشهد تطورًا واستقرارًا ملحوظًا على كافة الأصعدة وهو ما أدى إلى حدوث تطور فى عدة مجالات كثيرة منها (التعليم – التأمين الصحى- الطرق).

ومن جانبها أثنت مادلينا فيشر، على مدى قوة ومتانة العلاقات بين الجانبين.

وأعربت عن ثقتها في أن مسار هذه العلاقات سوف يستمر في التطور خلال فترة عمل السفيرة البرتغالية الجديدة لتعزيز مجالات التعاون المختلفة ومن بينها التعاون بين شركات الإنتاج الحربي والشركات البرتغالية.
 
كما أشادت بالاستقرار الذي تشهده مصر حاليًا نتيجة للجهود التي تبذلها الدولة لمكافحة الإرهاب وتحسين الحالة الأمنية، مؤكدة على أن مصر من الأسواق التي ترغب الشركات البرتغالية الاستثمار فيها وأن العلاقات بين الجانبين شهدت تطورًا إيجابيًا ورغبة في إقامة شراكات صناعية جديدة.

وفي نهاية اللقاء، تمنى الوزير النجاح للسفيرة، في منصبها الجديد بوزارة الخارجية البرتغالية، كما قدمت السيدة السفيرة الدعوة للدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى لزيارة البرتغال والإطلاع على ماوصلت إليه الشركات البرتغالية من تكنولوجيات متقدمة فى مجالات التصنيع المختلفة من أجل عقد شراكات جديدة مع شركات ووحدات الإنتاج الحربي.
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