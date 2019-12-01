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صاحب إفيه "إيه التهريج دا".. 7 معلومات عن هشام المليجي

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 10:28 ص
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بوابة الفجر
لمياء علي
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يحتفل الفنان هشام المليجي، بعيد ميلاده، اليوم، هو ممثل شاب شارك في عدة أعمال درامية وسينمائية، وبالرغم من عددها القليل، إلا أنها لاقت نجاحًا كبيرًا لدى جمهوره، وعرف من خلال إيفيه "ايه التهريج دا".

خلال هذا التقرير يستعرض "الفجر الفني"، أهم المحطات في حياة هشام المليجي.

_ تخرج هشام المليجي من  أكاديمية الفنون في المعهد العالى للفنون المسرحية، بقسم التمثيل والإخراج.

_ شارك في عدد من الأعمال الفنية في السينما، والمسرح، والتليفزيون.

_ وبالرغم من قلة الأعمال التي شارك فيها، إلا أن نجمه لمع، من خلال دوره في فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية".

السوشيال ميديا تعيد بريق هشام المليجي من جديد

وبالرغم من مرور عدة سنوات على مشاركته في فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية" الذي شارك في بطولة النجم محمد هنيدي، إلا أن السوشيال ميديا أعادت بريق هشام المليجي مرة أخرة، وقام رواد مواقع التواصل بإعادة نشر جملة المليجي الشهيرة خلال الفيلم "إيه التهريج اللي بيحصل دا".

أبرز أعمال هشام المليجي

قدم هشام المليجي عدة أعمال تلفزيونية، وكان أبرزها مشاركته في الجزء الأول والثاني من مسلسل "العصيان"، كما شارك في مسلسل "الداعية"، و"أحنا الطلبة"، أما عن الأفلام، فقد شارك في "صعيدي في الجامعة الأمريكية"، و"ضحك ولعب وجد وحب"، وشارك مع محمد سعد في فيلم "بوحة".
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