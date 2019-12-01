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جامعة بنها تحصد 11 ميدالية في بطولة متحدي الإعاقة بالإسكندرية (صور)

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 10:20 ص
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الطلاب
الطلاب
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حققت جامعة بنها، إنجازًا رياضيًا جديدًا، وحصدت 11 ميدالية متنوعة في بطولة متحدي الإعاقة للجامعات المصرية بالمدينة الشبابية بالإسكندرية، والتي نظمتها وزارة الشباب والرياضة، وشاركت فيها 21 جامعة مصرية في الفترة من 27 نوفمبر الماضي، حتى الأول من ديسمبر الجاري. 

وظهر طلاب جامعة بنها بمستوى متميز وأداء قوي خلال فعاليات البطولة وحصلوا على 4 ميداليات ذهبية و3 ميدالية فضية و4 برونزية فى العاب القوى والسباحة والكرة الطائره وكرة القدم للمعاقين.

وجاءت مشاركة جامعة بنها برعاية الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة والدكتور حسين المغربى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور خالد عيسوى منسق عام الأنشطة بالجامعة والدكتور مصبح الكحيلى مدير عام رعاية الشباب.

ووجه الدكتور جمال السعيد، رئيس الجامعة، التهنئة للطلاب الفائزين في البطولة مؤكدا أن جامعة بنها حريصة على تقديم الدعم والرعاية لأبنائها من الطلاب خاصة من متحدى الإعاقة لما يمثلونه من قدوة لزملائهم من طلاب الجامعة.
جامعة بنها تحصد 11 ميدالية في بطولة متحدي الإعاقة بالإسكندرية (صور)
جامعة بنها تحصد 11 ميدالية في بطولة متحدي الإعاقة بالإسكندرية (صور)
جامعة بنها تحصد 11 ميدالية في بطولة متحدي الإعاقة بالإسكندرية (صور)
جامعة بنها تحصد 11 ميدالية في بطولة متحدي الإعاقة بالإسكندرية (صور)
جامعة بنها تحصد 11 ميدالية في بطولة متحدي الإعاقة بالإسكندرية (صور)
جامعة بنها تحصد 11 ميدالية في بطولة متحدي الإعاقة بالإسكندرية (صور)
جامعة بنها تحصد 11 ميدالية في بطولة متحدي الإعاقة بالإسكندرية (صور)
جامعة بنها تحصد 11 ميدالية في بطولة متحدي الإعاقة بالإسكندرية (صور)
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