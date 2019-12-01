أستاذ علوم سياسية: الدولة ضخت دماء جديدة في 80% من المحافظات



وأشار "عبدالرازق"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الأحد، إلى أن هناك 39 قيادة محلية جديدة في 23 محافظة، أي تم ضخ دماء جديدة في نحو 80% من المحافظات، و60% من حركة التغيير من فئة الشباب.



وأوضح أن المرأة ممثلة في حركة تغير المحافظين وتعيين عدد من النواب بواقع 30%، حيث تم تعيين 7 سيدات، وهذا يأتي في إطار توجه الدولة لتمكين المرأة، منوهًا بأن حركة المحافظين ستشجع الشباب على الالتحاق بالبرنامج الرئاسي كونه السبيل لتولي المناصب التنفيذية وخدمة الدولة.



قال الدكتور كريم عبدالرازق، مدرس العلوم السياسية، إن تعيين 23 نائبا من الشباب ضمن حركة المحافظين الجديدة، تعد انتقالا عمليا لتمكين الشباب على أرض الواقع، وتوليتهم مناصب تنفيذية.