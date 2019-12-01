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"فتش عن الإغراء".. روبي تحتل الأكثر بحثًا عبر "تويتر"

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 10:11 ص
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بوابة الفجر
محمد خالد الشرقاوي
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تصدرت الفنانة روبي "تريند" الأكثر بحثًا، خلال الساعات الماضية، عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، بعد أن تداول رواد السوشيال ميديا مجموعة من الصور والفيديوهات لروبي، خلال مشاركتها في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي، في دورته الأخيرة الـ41، على مسرح دار الأوبرا المصرية.

شاركت روبي يوم الجمعة الماضية، في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي، وغنت خلال الحفل مجموعة متنوعة من أغانيها والتي ولاقت قبولًا كبيرًا لدى جمهور الحفل، ومن هنا انتشرت مجموعة من فيديوهات وصور الحفل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وجاءت التعليقات إيجابية بصورة كثيفة، فعبر الرواد عن سعادتهم بعودة روبي للساحة الغنائية من جديد، ووصفها البعض بـ"ملكة الإغراء".

يذكر أن روبي البالغة من العمر 38 عامًا، ممثلة مصرية، اسمها الحقيقي رانيا حسين محمد توفيق، تخرجت في كلية الحقوق بجامعة بني سويف، بدأت حياتها الفنية مقدمة برامج على شاشى "دريم"، و"المحور"، وكان أول ظهور لها في السينما المصرية، خلال فيلم "فيلم ثقافي"، قدمت خلالها دورًا صغيرًا، وكتب اسمها ضمن فريق العمل "رانيا حسين"، ولكن عرفها الجمهور من خلال فيديو كليب "أنت عارف ليه" الذي أثار جدلًا كبيرًا؛ بسبب مشاهد الإغراء التي ظهرت فيه.
"فتش عن الإغراء".. روبي تحتل الأكثر بحثًا عبر "تويتر"
"فتش عن الإغراء".. روبي تحتل الأكثر بحثًا عبر "تويتر"
"فتش عن الإغراء".. روبي تحتل الأكثر بحثًا عبر "تويتر"
"فتش عن الإغراء".. روبي تحتل الأكثر بحثًا عبر "تويتر"
"فتش عن الإغراء".. روبي تحتل الأكثر بحثًا عبر "تويتر"
"فتش عن الإغراء".. روبي تحتل الأكثر بحثًا عبر "تويتر"
"فتش عن الإغراء".. روبي تحتل الأكثر بحثًا عبر "تويتر"
"فتش عن الإغراء".. روبي تحتل الأكثر بحثًا عبر "تويتر"
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فن روبي مهرجان القاهرة السينمائي روبي ختام القاهرة السينمائي أخبار الفن

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