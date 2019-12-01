بعد غياب 10 سنوات.. فرقة Pussycat Dolls تقدم أحدث حفلاتها بلندن





لم يقدم "Pussycat Dolls" عروضًا غنائية، منذ ما يقرب من عشر سنوات فحسب، بل وظهر لأول مرة أغنية جديدة تحت عنوان "React"، خلال الحفل، لاقت الأغنية قبولا كبيرًا لدى جمهورهم.



شاركت نيكول شيرزينجر في منشور عبر موقع "إنستجرام"، عبرت عن فرحتها بعوتها مع فرقتها مرة أخرى، ولم الشمل الملحمي، إلى جانب فيديو عن أدائها.



انضم إلى النجمة وقاض برنامج المسابقات الشهير X Factor نيكول، البالغة من العمر 41 عامًا، زملائها من فرقة الفتيات Pussycat Dolls، آشلي روبرتس، كيمبرلي وايت، جيسيكا سوتا وكارميت باشار.



قالت نيكول للحشد مع سيداتها الواقفات بجانبها: "نحن فقط نريد أن نقول نحبكم، وأننا عدنا"، بالإضافة إلى ظهور أحدث اغانيهم، وغنت الفرقة الأنثوية أغانيهم الايقونية، بما فيها "Buttons،" "When I "Grow Up"، "Don't Cha، ومن الملاحظ أن العضوة الأخيرة في الفرقة ميلودي ثورنتن، كانت مفقودة من الفريق يوم السبت.



وقالت نيكول ل E News: "أنا أحب بناتي، وأفتقد التجول معهم، قضينا أفضل الأوقات معًا، لكنني لا أستطيع تأكيد أي شيء الآن، لأنني مشغولة جدًا، أقوم بثلاثة عروض مختلفة في ثلاث قارات مختلفة".



لحسن حظ معجبي المجموعة الأيقونية Pussycat Dolls يخططون للعودة إلى المسرح معًا قريبًا جدًا، سوف تبدأ الفرقة جولتها القادمة في أبريل 2020.



أحيت فرقة الغناء الأنثوية "Pussycat Dolls" حفلا جديدًا، خلال الحلقة الختامية من البرنامج الشهير "X Factor"، وذلك يوم السبت في لندن.