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صورة نادرة تجمع 4 ملوك سعوديين يؤدون العرضة قبل 47 عاما

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 10:12 ص
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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نشرت دارة الملك عبدالعزيز صورة قديمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برفقة 4 من إخوانه الملوك، وهم يؤدون العرضة قبل نحو 47 عامًا.

وذكرت دارة الملك عبد العزيز أن الصورة يعود تاريخها لعام 1972 (1392 هـ).

وأظهرت الصورة الملك سلمان الذي كان أميرًا للرياض آنذاك، ويظهر معه في الصورة كل من الملك فيصل والملك خالد والملك فهد والملك عبدالله وهم يؤدون رقصة العرضة الشهيرة.

دارة الملك عبد العزيز:

هي مؤسسة ثقافية تقع في الرياض في المملكة العربية السعودية، أنشئت دارة الملك عبد العزيز بموجب المرسوم الملكي في الخامس من شعبان عام 1392 هـ الموافق 1972، وقد تم انشائها لخدمة تاريخ وجغرافية وآداب وتراث المملكة العربية السعودية والدول العربية والدول الإسلامية بصفة عامة، الأمين العام للدارة هو فهد بن عبد الله السماري.

أهداف الدارة
تهدف الدارة لتحقيق عدد من الأهداف هي:

تحقيق الكتب التي تخدم تاريخ المملكة العربية السعودية وجغرافيتها وآدابها وآثارها الفكرية والعمرانية، وطبعها وترجمتها، وتاريخ وآثار الجزيرة العربية والدول العربية والإسلامية بشكل عام.
إعداد بحوث ودراسات ومحاضرات وندوات عن سيرة الملك عبد العزيز خاصة، وعن المملكة وحكامها وأعلامها قديما وحديثا بصفة عامة.

المحافظة على مصادر تاريخ المملكة وجمعه
إنشاء قاعة تذكارية تضمن كل ما يصور حياة الملك عبد العزيز الوثائقية وغيرها، وآثار الدولة السعودية منذ نشأتها.
منح جائزة سنوية باسم جائزة الملك عبد العزيز.
إصدار مجلة ثقافية تخدم أغراض الدارة.
إنشاء مكتبة تضم كل ما يخدم أغراض الدارة.
خدمة الباحثين والباحثات في مجال اختصاصات الدارة.
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الكلمات المفتاحية

دارة الملك عبد العزيز الملك سلمان العرضة السعودية

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