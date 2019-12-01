يصطدم نادي برشلونة بمباراته ضد أتلتيكو مدريد على ملعب واندا ميتروبوليتانو ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإسباني.

تشكيل برشلونة المتوقع ضد أتلتيكو مدريد

حراسة المرمى: شتيجن

خط الدفاع: سيرجي روبيرتو – بيكيه – لينجليه – فيربو

خط الوسط: آرثر – دي يونج – فيدال

خط الهجوم: ميسي – سواريز – جريزمان

تشكيل أتلتيكو مدريد المتوقع ضد برشلونة

حراسة المرمى: يان أوبلاك

خط الدفاع: ساؤول نيجويز – هيرموسو – فيليبي – تريبير

خط الوسط: كوكي – هيريرا – كوريا – توماس

خط الهجوم: جواو فيليكس – ألفارو موراتا

يذكر أن برشلونة قبل لقاء اليوم يحتل المركز الثاني بجدول ترتيب الليجا برصيد 28 نقطة، بينما أتلتيكو يأتي خامسًا بـ25 نقطة.