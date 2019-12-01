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تشكيل أتلتيكو مدريد المتوقع ضد برشلونة
الأحد 01/ديسمبر/2019 - 10:33 ص
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الفجر الرياضي
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يصطدم نادي برشلونة بمباراته ضد أتلتيكو مدريد على ملعب واندا ميتروبوليتانو ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإسباني.
تشكيل برشلونة المتوقع ضد أتلتيكو مدريد
حراسة المرمى: شتيجن
خط الدفاع: سيرجي روبيرتو – بيكيه – لينجليه
– فيربو
خط الوسط: آرثر – دي يونج – فيدال
خط الهجوم: ميسي – سواريز – جريزمان
تشكيل أتلتيكو مدريد المتوقع ضد برشلونة
حراسة المرمى: يان أوبلاك
خط الدفاع: ساؤول نيجويز – هيرموسو – فيليبي
– تريبير
خط الوسط: كوكي – هيريرا – كوريا – توماس
خط الهجوم: جواو فيليكس – ألفارو موراتا
يذكر أن برشلونة قبل لقاء اليوم يحتل المركز
الثاني بجدول ترتيب الليجا برصيد 28 نقطة، بينما أتلتيكو يأتي خامسًا بـ25 نقطة.
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