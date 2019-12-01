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تشكيل برشلونة المتوقع ضد أتلتيكو مدريد

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 10:16 ص
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برشلونة وأتلتيكو
برشلونة وأتلتيكو
الفجر الرياضي
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يترقب عشاق الساحرة المستديرة اللقاء القوي بين برشلونة ضد أتلتيكو مدريد على ملعب واندا ميتروبوليتانو، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإسباني.

 

وتشهد هذه الموقعة مواجهة مثيرة بين جواو فيليكس نجم أتلتيكو مدريد وليونيل ميسي نجم برشلونة في قيادة كل فريق نحو تحقيق الفوز.

 

تشكيل برشلونة المتوقع ضد أتلتيكو مدريد

 

حراسة المرمى: شتيجن

 

خط الدفاع: سيرجي روبيرتو – بيكيه – لينجليه – فيربو

 

خط الوسط: آرثر – دي يونج – فيدال

 

خط الهجوم: ميسي – سواريز – جريزمان

 

تشكيل أتلتيكو مدريد المتوقع ضد برشلونة

 

حراسة المرمى: يان أوبلاك

 

خط الدفاع: ساؤول نيجويز – هيرموسو – فيليبي – تريبير

 

خط الوسط: كوكي – هيريرا – كوريا – توماس

 

خط الهجوم: جواو فيليكس – ألفارو موراتا

 

يذكر أن برشلونة قبل لقاء اليوم يحتل المركز الثاني بجدول ترتيب الليجا برصيد 28 نقطة، بينما أتلتيكو يأتي خامسًا بـ25 نقطة.

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