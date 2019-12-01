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ميسي يتحدى فيليكس

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 09:59 ص
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ميسي
ميسي
الفجر الرياضي
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تجمع مواجهة قوية بين فريق برشلونة ضد أتلتيكو مدريد على ملعب واندا ميتروبوليتانو، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإسباني.

 

وتشهد هذه الموقعة مواجهة مثيرة بين جواو فيليكس نجم أتلتيكو مدريد وليونيل ميسي نجم برشلونة في قيادة كل فريق نحو تحقيق الفوز.

 

تشكيل برشلونة المتوقع ضد أتلتيكو مدريد

 

حراسة المرمى: شتيجن

 

خط الدفاع: سيرجي روبيرتو – بيكيه – لينجليه – فيربو

 

خط الوسط: آرثر – دي يونج – فيدال

 

خط الهجوم: ميسي – سواريز – جريزمان

 

تشكيل أتلتيكو مدريد المتوقع ضد برشلونة

 

حراسة المرمى: يان أوبلاك

 

خط الدفاع: ساؤول نيجويز – هيرموسو – فيليبي – تريبير

 

خط الوسط: كوكي – هيريرا – كوريا – توماس

 

خط الهجوم: جواو فيليكس – ألفارو موراتا

 

يذكر أن برشلونة قبل لقاء اليوم يحتل المركز الثاني بجدول ترتيب الليجا برصيد 28 نقطة، بينما أتلتيكو يأتي خامسًا بـ25 نقطة.

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ميسي برشلونة اتلتيكو مدريد برشلونة الدوري الاسباني اتلتيكو مدريد

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