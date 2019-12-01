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إصابة 7 أشخاص في انقلاب حافلة ركاب شرق روسيا

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 09:36 ص
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بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
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أعلنت وزارة الصحة المحلية، اليوم الأحد، إن سبعة أشخاص على الأقل أُصيبوا بجروح خطيرة بعد أن انقلبت حافلة في إقليم زابايكالسكي كراي بروسيا.

وقالت الوزارة، إن خمس سيارات إسعاف هرعت إلى مكان الحادث لمساعدة الضحايا.

وذكر رئيس زابيكالسكى كراى، وهو إقليم اتحادي لروسيا حيث وقع الحادث، فى وقت سابق، أن حافلة ركاب انزلقت من الطريق السريع بالقرب من محطة سكة حديد كوينجا.

وفي الوقت نفسه، ذكرت خدمات الطوارئ المحلية، أن السيارة المقلوبة كانت حافلة سياحية تقل 43 شخصًا من بينهم السائق.

وأضافت الخدمة، أن السائق فقد السيطرة على السيارة، وهو يسافر من سريتينسك إلى تشيتا ، أثناء مغادرته الطريق السريع بالقرب من محطة سكة حديد كوينجا، في مقاطعة سريتينسكي، على بعد حوالي 60 كم من الوجهة المقصودة للمركبة.

وفي سياق منفصل، أعلنت خدمة الطوارئ المحلية الروسية، يوم الأحد 6 اكتوبر، إصابة 20 شخصا إثر انقلاب حافلة سياحية في مدينة (نيجني نوفجورود) غرب روسيا، وفق ما أوردت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

ونقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية عن خدمة الطوارئ قولها، إن سائق الحافلة فقد السيطرة عليها ما تسبب في انقلابها، ولم يتسبب الحادث في سقوط حالات وفاة.

وأضافت خدمة الطوارئ الروسية أن الحادث وقع صباح يوم الاحد 6 اكتوبر، خلال توجه الحافلة من مدينة (ساراتوف) إلى قرية (بولشوي بولدينو) بمدينة (نيجني نوفجورود) الروسية، حيث كان يقل 29 شخصًا بينهم سائقان.

ولقي 6 أشخاص حتفهم وأصيب آخرون بجروح، يوم الأحد 14 يوليو الماضي، نتيجة انقلاب حافلة ركاب في جمهورية بشكيريا وسط روسيا الاتحادية، وفقا للحصيلة الأخيرة للحادث.

وفي تصريح صحفي، أكد مسؤول في مديرية شرطة المرور في الجمهورية مصرع ستة أشخاص، وإصابة عشرات بجروح متفاوتة جراء الحادث. وأشار المسؤول إلى أن سائق الحافلة ذكر أن هطول مطر شديد أدى إلى فقدانه السيطرة عليها.

وتابع أن مراقبي المرور يعملون في مكان الحادث لمعرفة ملابساته. فيما فتحت لجنة التحقيقات الروسية ملفا جنائيا بسبب الحادث.

من جهتها، نقلت وكالة "تاس" عن مصدر في أجهزة الطوارئ قوله إن 23 شخصا تضرروا بسبب الحادث، وتم نقل سبعة منهم إلى المستشفى، فيما تلقى 16 آخرون الإسعافات في مكان وقوعه.



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الكلمات المفتاحية

موسكو شرق روسيا روسيا انقلاب حافلة في روسيا

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