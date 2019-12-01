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في عيد ميلاده.. محطات في حياة رامز أمير

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 09:57 ص
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رامز أمير
رامز أمير
لمياء علي
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يصادف اليوم الأحد الموافق الأول من شهر ديسمبر، عيد ميلاد الفنان الشاب رامز أمير، الذي يتمتع بموهبة استثنائية بدأت في الظهور من خلال الإعلانات إلى أن أخذ فرصته الحقيقية بالوقوف أمام الفنان القدير يحيى الفخراني.

وفي هذا التقرير، يرصد لكم "الفجر الفني" أهم المحطات في مشواره الفني.

_ بدأ مشوار رامز أمير الفني، من خلال الإعلانات ثم بعدها أعطاه الفنان القدير يحيى الفخراني قبلة الحياة وشارك معه في مسلسل شرف فتح الباب،  لتتوالى بعد ذلك مشاركاته الفنية وأبرزها فيلم الفرح وكان برفقة نخبة من ألمع النجوم ومنهم: صلاح عبد الله ، ياسر جلال ، ماجد الكدواني وغيرهم من النجوم.

_ وبعدها شارك في بطولة فيلم سفارى و كف القمر والمركب.

_ وأما عن المسلسلات، فشارك  في عدة مسلسلات بارزة برفقة كبار النجوم، ومنهم مسلسل كريمة كريمة ومسلسل حقى برقبتى مع النجمة ماجدة زكي والنجم حسن حسنى ومسلسل أنا قلبى دليلى عن سيرة الفنانة ليلى مراد وأدى دور الفنان الراحل صاحب المواهب والإبداع الفنان منير مراد.

مشاركته في الكليبات

وكانت لرامز أمير، مشاركة واحدة في مجال الكليبات، وهو كليب طلع البدر علينا لمشاري راشد العفاسي.

أعماله الدرامية والسينمائية

وقدم رامز أمير عدة أدوار مميزة في أعمال درامية وسينمائية ومنها مسلسل الظاهر بيبرس، مسلسل ثورة وحكاية، مسلسل كناريا وشركاه، مسلسل رجل وامرأتان، مسلسل الليل واخره، مسلسل محمود المصري ، مسلسل كريمه كريمه، حقى برقبتى، انا قلبى دليلى".


وأما عن  الأفلام "الفرح"، "سفاري"، "كف القمر"، "برد الشتاء"، " المركب".

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