أصالة تذرف دموعها على المسرح أثناء غنائها هذه الكلمات

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو مؤثراً للفنانة أصالة، وهي تبكي على خشبة المسرح في الرياض، خلال غنائها أغنيتها الشهيرة "ذاك الغبي".

وفي الفيديو كانت أصالة تغني قائلة "اللي كنت أنت عيونه.. كنت أول من يخونه"، لتتوقف فجأة عن الغناء حيث لم تتمالك نفسها لتذرف الدموع أمام الجماهير.

هذا وأحيت الفنانة أصالة حفلاً غنائياً، الجمعة، ضمن موسم الرياض على مسرح الفنان الراحل أبو بكر سالم، في منطقة البوليفارد.

وقدمت أصالة نصري العديد من أغانيها الشهيرة، وبدأت الحفل بأغنية "كان يهمني"، ثم غنت "كبير الشوق"، التي تفاعل معها الجمهور السعودي بشكل كبير.

يذكر أن أصالة طرحت مؤخراً آخر ألبوماتها الغنائية، وحمل الألبوم عنوان" فى قربك"، وضم الألبوم "10 أغانٍ.