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سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 1-12-2019.. واضطراب متواصل للسعر العالمي

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 09:30 ص
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سعر الذهب اليوم في مصر
سعر الذهب اليوم في مصر
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سعر الذهب اليوم في مصر 

 حافظ سعر الذهب اليوم في مصر على استقراره خلال تعاملات الصاغة اليوم، وان سعر الذهب المحلى قد شهد حالة من الانخفاض خلال تعاملات امس على الرغم من ارتفاع الاسعار العالمية ويشهد المعدن الاصفر حالة من الانخفاض المستمر خلال تعاملات الفترة الماضية وننشر فيما يلي اخر تحديثات سعر الذهب اليوم في مصر وجاءت الاسعار على النحو التالي:

سعر الذهب اليوم في مصر بأسواق الصاغة الأحد 1 ديسمبر 

تراوح سعر عيار 21 بين 655 جنيه للجرام إلى 657 جنيه للجرام.

تراوح سعر عيار 24  بين 757 جنيه إلى 758 جنيه للجرام.

تراوح سعر عيار 18 بين 556 إلى 557 جنيه للجرام.

بلغ سعر الجنيه الذهب  نحو 5255 جنيه،  ويزن نحو 8 جرامات من الذهب
 
اسعار الذهب خلال تعاملات امس
بعد ارتفاع طفيف في اسعار الذهب خلال تعاملات امس السبت سجل الذهب الاسعار الاتية.

عيار 18 سجل 564 جنيها للجرام
عيار 21 سجل 658 جنيها للجرام
عيار 24 سجل 752 جنيها للجرام
الجنيه الذهب 5264 جنيها.
أوقية الذهب 1462 دولارا


متوسط اسعار الذهب اليوم وأسعار الأعيرة

الوحدة

جنيه مصرى

دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24

 758جنيه      

 46.84 $

سعر الذهب عيار 22

 691.97جنيه

 42.93 $

اسعار الذهب عيار 21

657 جنيه       

40.98 $

اسعار الذهب عيار 18

 557 جنيه

35.13 $

سعر الذهب عيار 14

440.34جنيه

27.32 $

سعر الذهب عيار 12

377.43جنيه

23.42 $

سعر الذهب عيار 9

283.08جنيه

17.56 $

اسعار أوقية الذهب

23,476 جنيه

1,457 $

اسعار جنيه الذهب

5,284 جنيه

327.86 $

اسعار كيلو الذهب

754,875 جنيه

46,836 $



سعر الذهب اليوم في مصر
سعر الذهب اليوم في مصر

توقعات اسعار الذهب الفترة القادمة
اشارت التوقعات الى احتمالية أن يواجه الذهب على المستوى العالمي مزيد من الارتفاعات بعدما حقق ارتفاعات خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 % إلى 1463.81 دولار للأوقية في أواخر جلسة التداول، وكان لذلك الارتفاع أثر بالغ على صعود سعر الذهب بقيمة 7 جنيهات  على المستوى المحلى.

 اسعار الذهب على المستوى العالمى اليوم 
رتفعت أسعار الذهب أمس الجمعة بينما تترقب الأسواق المزيد من التطورات في محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين بعد تدهور الاوضاع السياسية والاقتصادية بينهم.

سجل الذهب أكبر شهر من الهبوط منذ يونيو 2018، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1463.81 دولار للأوقية في أواخر جلسة التداول. وينهي المعدن الأصفر الشهر على خسائر بحوالي 3.3%، فيما صعدت العقود الأمريكية للذهب 0.6% لتبلغ عند التسوية 1470.20 دولار للأوقية.

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