سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 1-12-2019.. واضطراب متواصل للسعر العالمي

سعر الذهب اليوم في مصر





حافظ سعر الذهب اليوم في مصر على استقراره خلال تعاملات الصاغة اليوم، وان سعر الذهب المحلى قد شهد حالة من الانخفاض خلال تعاملات امس على الرغم من ارتفاع الاسعار العالمية ويشهد المعدن الاصفر حالة من الانخفاض المستمر خلال تعاملات الفترة الماضية وننشر فيما يلي اخر تحديثات سعر الذهب اليوم في مصر وجاءت الاسعار على النحو التالي:





سعر الذهب اليوم في مصر بأسواق الصاغة الأحد 1 ديسمبر





تراوح سعر عيار 21 بين 655 جنيه للجرام إلى 657 جنيه للجرام.





تراوح سعر عيار 24 بين 757 جنيه إلى 758 جنيه للجرام.





تراوح سعر عيار 18 بين 556 إلى 557 جنيه للجرام.





بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 5255 جنيه، ويزن نحو 8 جرامات من الذهب

اسعار الذهب خلال تعاملات امس

بعد ارتفاع طفيف في اسعار الذهب خلال تعاملات امس السبت سجل الذهب الاسعار الاتية.

عيار 18 سجل 564 جنيها للجرام عيار 21 سجل 658 جنيها للجرام عيار 24 سجل 752 جنيها للجرام الجنيه الذهب 5264 جنيها. أوقية الذهب 1462 دولارا









متوسط اسعار الذهب اليوم وأسعار الأعيرة الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 758جنيه 46.84 $ سعر الذهب عيار 22 691.97جنيه 42.93 $ اسعار الذهب عيار 21 657 جنيه 40.98 $ اسعار الذهب عيار 18 557 جنيه 35.13 $ سعر الذهب عيار 14 440.34جنيه 27.32 $ سعر الذهب عيار 12 377.43جنيه 23.42 $ سعر الذهب عيار 9 283.08جنيه 17.56 $ اسعار أوقية الذهب 23,476 جنيه 1,457 $ اسعار جنيه الذهب 5,284 جنيه 327.86 $ اسعار كيلو الذهب 754,875 جنيه 46,836 $





