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سكان مئات المنازل في مدينة نيويورك يستيقظون على "مأساة"

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 09:42 ص
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المنازل في مدينة نيويورك
المنازل في مدينة نيويورك
وكالات
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نقلت وكالة "أسوشيتد برس"، اليوم الأحد، أن سكان مئات المنازل في مدينة نيويورك، استيقظوا على رائحة كريهة ليكتشفوا مفاجأة مزعجة.

 

واكتشف السكان، أن مياه الصرف الصحي، أغرقت الطوابق السفلية لمنازل في حي قرب مطار كينيدي بالمدينة الشهيرة، مما جعل السكان يشعرون بالغثيان بسبب الرائحة الكريهة.

 

ووصلت نفايات بشرية، إلى نحو 300 منزل في حي جامايكا، حسبما قالت أسوشيتد برس.

 

وتقول سينثيا ماكنزي، من السكان، إنها استيقظت في حوالي الساعة الثالثة صباحا على رائحة كريهة اعتقدت أنها ناتجة عن تسرب غاز، لتدرك أن مياه الصرف الصحي وصلت إلى قبو المنزل.

 

مع ارتفاع منسوب المياه، أضافت ماكنزي أنها سارعت لنقل الأثاث وممتلكات أخرى، لكنها لم تستطع نقل بعض الأجهزة الإلكترونية.

 

وبعد بضع ساعات، قالت إن الحي بأكمله غرق بالمياه النتنة.

"لقد عمت الفوضى"، وفقا لماكنزي التي نشرت صورا تبين المياه التي أغرقت غرفة النوم في الطابق السفلي، وأسفل الدرج.

 

وأضافت "عندما أفتح الباب، تنبعث رائحة كريهة. هذا يجعلك تريد أن تتقيأ. علينا أن نحزم كل الملابس".

 

وقال رئيس البلدية بيل دي بلاسيو إن فرق طوارئ تقوم بإصلاح العطل، حيث جلبوا معدات ضخ لإزالة المياه.

 

ذكرت وكالة المياه في المدينة إن مياه الشرب آمنة ولم تتأثر، لكن دي بلاسيو نصح السكان بتقليل الاستخدام.

                                                         

 

 

 

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الكلمات المفتاحية

مياه الصرف مدينة نيويورك مأساة سكان مئات المنازل

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