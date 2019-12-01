Advertisements
Advertisements
Advertisements

بعد هجوم جسر لندن.. بريطانيا تعلن مراجعة عاجلة لشروط إطلاق سراح الإرهابيين

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 09:13 ص
Advertisements
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
Advertisements
أطلقت وزارة العدل في المملكة المتحدة مراجعة عاجلة لشروط ترخيص المجرمين الذين تم إطلاق سراحهم من السجن بالإفراج المشروط بعد هجوم جسر لندن المميت يوم الجمعة.

وعمومًا، من المحتمل أن يكون 70 من الجناة المدانين الذين تم إطلاق سراحهم من السجن محور اهتمام المراجعة الحكومية، مع تعرض وزارة العدل لانتقادات شديدة بعد أن تبين أن المهاجم، إرهابي مُدان، وتم إطلاق سراحه من السجن بعد أقل من سبع سنوات من السجن لمدة 16 عامًا، حسبما ذكرت وكالة "سبوتنيك".

"قائمة واسعة من شروط الترخيص"
تم سجن عثمان خان، لدوره في محاولة فاشلة للتخطيط لتفجير بورصة لندن للأوراق المالية في العام 2012، بالإضافة إلى هجمات مخططة على بيج بن، وويستمنستر. كان مهاجم جسر لندن قد خطط لتكوين عصابة كاملة لتدريبهم في مسقط رأسه في كشمير الخاضعة للإدارة الباكستانية.

وقال نيل باسو، مساعد مفوض الشرطة في دائرة شرطة العاصمة، إنه على الرغم من الإدانة التي اعتبرها مناسبة للإفراج، إلا أنه يخضع "لقائمة واسعة من شروط الترخيص".

وأضاف مساعد مفوض الشرطة: "على حد علمي، كان يمتثل لهذه الشروط".

كجزء من شروط إطلاق سراحه، اضطر الشاب البالغ من العمر 28 عامًا، الذي قُتل بالرصاص على يد شرطة العاصمة بعد مقتل اثنين وإصابة ثلاثة آخرين، إلى المشاركة في برنامج فك الارتباط الحكومي، الذي يهدف إلى إعادة تأهيل السجناء السابقين.

بدأ هجوم طعن الجمعة داخل قاعة تجار الأسماك، حيث كان "خان" يحضر برنامج إعادة تأهيل السجناء ، قبل أن يستمر على جسر لندن، مما يجذب انتباه الجمهور ودفع الآخرين إلى الانخراط في مصارعة يدي خان.

ومن المثير للاهتمام، أن من بين أفراد الجمهور الذين واجهوا المهاجم وطردوه سجناء سابقون وحاليون حضروا حدث إعادة التأهيل، بمن فيهم رجل يدعى جيمس فورد، أُدين بقتل امرأة تبلغ من العمر 21 عامًا بوحشية في العام 2003، وفقًا لما ذكرته صحيفة "التليجراف".

عقب الحادث
صرح سيمون ستيفنز، الرئيس التنفيذي لـ هيئة الخدمات الصحية الوطنية، بأن ثلاثة ضحايا لا يزالون في المستشفى عقب الهجوم - اثنان في حالة مستقرة وواحد بجروح أقل خطورة

وقال مساعد مفوض الشرطة، باسو ، إن الضباط كانوا يعملون "بلا مبالاة" لمحاولة تحديد "الظروف الكاملة" للطعن، في حين تعهد رئيس الوزراء بوريس جونسون بـ "تشديد العقوبات" إذا حقق حزب المحافظين انتصارًا في الانتخابات العامة في 12 ديسمبر.

وأضاف: "إذا تمت إدانتك بجريمة إرهابية خطيرة، فيجب أن يكون هناك حد أدنى إلزامي لمدة 14 عامًا - ويجب عدم إطلاق سراح البعض".

وأوضح: "علاوة على ذلك، بالنسبة لجميع جرائم الإرهاب والجرائم المتطرفة، يجب أن تكون العقوبة التي أعلنها القاضي هي الوقت الفعلي - يجب أن يخدم هؤلاء المجرمون كل يوم من مدة عقوبتهم، دون استثناء".
Advertisements

أخبار تهمك

مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر barcelona vs atletico madrid live

الآن

هذه حقيقة وقوع انفجار في منطقة التجمع الخامس

منذ أقل من ساعتين

يلا شوت now مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر YALLAKORA كورة لايف I7SRY رابط ماتش ليفربول beIN SPORT

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. تسريب صور إباحية للراقصة جوهرة من داخل غرفة نومها

منذ حوالي 10 ساعات

يلا شوت YALLA Zamelek مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر رابط ماتش TIME SPORT يلا شوت PLUS رابط ماتش الزمالك YallaK

منذ حوالي 19 ساعة

«يلا شوت» Messi مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر كورة لايف KORA STAR كورة لايف رابط ماتش برشلونة Barcelona

الآن

رد فعل عنيف من مرتضي منصور عقب خسارة الزمالك ضد مازيمبي

منذ حوالي 16 ساعة

يوتيوب beIN PLUS مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة KORA STAR رابط مباراة الزمالك اليوم NOW

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. مفاجأة جديدة حول الشخص الذي ظهر مع الراقصة جوهرة في الفيديو الإباحي

منذ حوالي 6 ساعات

نتيجة مباراة ليفربول ضد برايتون اليوم.. liverpool vs brighton

منذ حوالي 17 ساعة

مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر BEIN YouTube يلا شوت KORA LIVE رابط ماتش الأهلي اليون بدون تقطيع مجانًا

منذ حوالي 19 ساعة

«يلا شوت الجديد» NOW Zamelek مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر BEIN SPORT كورة جول ONLINE رابط ماتش الزمالك TIME

منذ حوالي 18 ساعة

«يلاشووت PLUS» مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش برشلونة NOW

الآن

نتيجة مباراة الزمالك ضد مازيمبي في دوري أبطال أفريقيا.. خسارة كارثية

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل - أول قرار من مرتضي منصور بعد الخسارة المُذلة أمام مازيمبي

منذ حوالي 16 ساعة

«كورة لايف»liverpoolمشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر KORA LIVE كورة ستار PLUS رابط ماتش ليفربل Salah (هدف)

منذ حوالي 17 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
11:38 م

عاجل.. تسريب صور إباحية للراقصة جوهرة من داخل غرفة نومها

نتيجة مباراة الزمالك ضد مازيمبي في دوري أبطال أفريقيا.. خسارة كارثية

04:50 م

نتيجة مباراة ليفربول ضد برايتون اليوم.. liverpool vs brighton

04:49 م

مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر barcelona vs atletico madrid live

09:25 م

«يلاشووت PLUS» مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش برشلونة NOW

09:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

ads
DMCA.com Protection Status