شاهد.. أول ظهور للراقصة جوهرة بعد تسريب فيديوهات إباحية لها

أثارت الراقصة الروسية جوهرة، جدلاً كبيراً بعد تسريب فيديوهات إباحية لها بصحبه شاب مصري يدعي خالد أحمد، ولكن الراقصة جوهرة لما تبدي أي تعليقا على الأمر ولكن نشرت مجموعة من الصور والفيديوهات لها عبر خاصيه الإستوري بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بحسابها الرسمي والذي أعتبره البعض عدم اهتمام بالأمر.



وتداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الفيديوهات والصور الخاصة جوهرة، في غرفة نومها بصحبة صديقها، في أوضاع غير لائقة.



كشف الشخص الذى ظهر مع الراقصة الشهيرة جوهرة، عن مفاجأة جديدة بعد تسريب فيديوهات إباحية لها بصحبتها، حيث أكد أنه متزوج منها منذ فترة، وذلك عبر خاصية أستوري على "إنستجرام".



وأشار إلى أن أن تسريب الصور جاء بعد أن تم سرقة هاتفه من قبل أصدقائه.



وأوضح أن الفيديوهات والصور التى تم تداولها ما هى إلا صورا لتوثيق علاقتهما الشخصية والزوجية، ولم بقم بارتكاب فعل فاضح كما اتهمه البعض، مضيفًا: "حسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد بيشير الفيديو".