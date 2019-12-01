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عاجل.. موعد رفع أسعار تذاكر القطارات.. و"الوزير": الشعب عايز يساعد الدولة

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 09:23 ص
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قطار
قطار
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تحدث وزير النقل، كامل الوزير، مجددا عن موعد رفع أسعار تذاكر السكة الحديد.


الوزير قال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، إن "قطار أبو قير التذكرة فيه بجنيه وسيلة النقل الموازية برة بتاخد 10 جنيه الناس نفسهم قالوا إحنا جاهزين ارفع التذكرة وإحنا مبسوطين وغير متضررين، الشعب المصري شعب طيب وذكي هو شاف القطار بدأ يتنضف وينضبط طب ليه منساعدش الدولة وجاهزين يرفعوا التذكرة".


وتابع "الوزير" أن "ولكن لن نرفع قيمة التذكرة إلا بعد ما كل قطاراتنا تبقى جديدة وتصل العربات الجديدة إلى الوزارة".

ونوه الوزير بأن السكة الحديد، ما زالت تخسر، وتم إنشاء صندوق يضم عائدات غرامات التذاكر والتذاكر التي كانت يتم هدرها والعائد من أرباح استغلال أصول السكك الحديدية والإعلانات والمولات وفي خلال 6 أشهر دبرنا 440 مليون جنيه من العائدات التي كان يتم هدرها.

واختتم وزير النقل، بأن "رفع تحصيل عائدات السكك الحديدية ما بين 32 إلى 36 مليون جنيه كل شهر، غير الغرامات، ولم نرفع قيمة التذكرة مليم واحد ولن نرفع قيمة التذكرة ولكن قيمة التذكرة مبتجبش قيمة التشغيل مثلا قطار القاهرة – منوف – طنطا من القطارات التي تشهد كثافة عالية جدا تبلغ مصاريف تشغيله 36 ألف جنيه فيما تصل عوائده إلى 3 آلاف جنيه فقط".
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