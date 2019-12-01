أنوشكا شارما وزوجها يقضيان وقتا رومانسيا داخل السينما

تقضي النجمة الهندية انوشكا شارما وزوجها فيرات كولي أوقاتًا جميلة معًا، بعد عودة كولي من رحلته من كالكوتا، حيث شارك محبيه سيلفي على السوشيال ميديا خلال وجوده مع أنوشكا في إحدى دور السينما الهندية في مومباي.

وفي التفاصيل، يقضي كولي وأنوشكا أجمل الأوقات معًا في مومباي بعد عودة كولي من كالكوتا، وقد شارك الثنائي صورهما معًا عبر انستقرام وهما يستمتعان في السينما.

وعلق فيرات على صوره مع أنوشكا بالقول: "ليلة أمس لحضور فيلم مع حبيبتي أنوشكا" وفي إحدى الصور يظهر حذاءا شارما وكولي وهما في السينما.

وعاد فيرات ونشر صورًا أخرى عبر انستقرام برفقة أنوشكا، وهما يتسلقان جبال بهوتن، معلقًا بالقول: "نمارس رياضة المشي قدمًا في هذه الحياة، لا شيء سوى الحب مع أنوشكا شارما".

ويظهر الثنائي في إحدى الصور يجلسان معًا أمام بحيرة كبيرة، وأمامهما الجبال والقمم الجبلية، وفي صورة أخرى تظهر أنوشكا حاملةً كلبًا صغيرًا، ومن الواضح أنّ شارما وكولي قضيا أجمل الأوقات في هذه المنطقة، بعد فترة مليئة بالعمل والإرهاق.

يشار إلى أنّ كاميرات الإعلام رصدت مؤخرًا أنوشكا شارما، خلال وجودها في مطار مومباي بانتظار زوجها بعد عودته من كالكوتا.

ويُذكر أنّ أنوشكا التي شوهدت في آخر أعمالها “Zero” بمشاركة النجم شاروخان، تتحضر لعمل جديد من دون ذكر تفاصيل عنه.