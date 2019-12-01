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جدول مباريات مانشستر سيتي في شهر ديسمبر

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 09:46 ص
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مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
أحمد عصام
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يدخل فريق مانشستر سيتي الإنجليزي شهر ديسمبر والذي بدأ اليوم الأحد ويطمح لتحقيق الكثير من الانتصارات بجميع البطولات خاصة بعد السقوط في الفترة الأخيرة باكثر من مباراة في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز وفقدان صدارة البطولة هذا الموسم حتى الآن لصالح فريق ليفربول.

 

وسوف يخوض فريق السيتي بقيادة مدربه الإسباني بيب جوارديولا 8 مباريات في ثلاث بطولات مختلفة، حيث يرغب الفريق في العودة للمنافسة على لقب البريميرليج والذي حصده في الموسمين الماضيين مع التركيز في بطولة الكابيتال وان ودوري أبطال أوروبا.

 

ويستعرض لكم "الفجر الرياضي" مباريات فريق مانشستر سيتي في شهر ديسمبر

 

1- بيرنلي vs مانشستر سيتي .. يوم الثلاثاء 3 ديسمبر في الساعة العاشرة والربع مساءً في الدوري الإنجليزي.

 

2- مانشستر سيتي vs مانشستر يونايتد .. يوم السبت 7 ديسمبر في الساعة السابعة والنصف مساءً في الدوري الإنجليزي.

 

3- دينامو زغرب vs مانشستر سيتي .. يوم الأربعاء 11 ديسمبر في الساعة الثامنة مساءً في بطولة دوري أبطال أوروبا.

 

4- أرسنال vs مانشستر سيتي .. يوم الأحد 15 ديسمبر في الساعة السادسة والنصف مساءً في الدوري الإنجليزي.

 

5- اكسفورد يونايتد vs مانشستر سيتي .. يوم الأربعاء 18 ديسمبر في الساعة التاسعة والنصف مساءً في بطولة الكابيتال وان.

6- مانشستر سيتي vs ليستر سيتي .. يوم السبت 21 ديسمبر في الساعة السابعة والنصف مساءً في الدوري الإنجليزي.

 

7- ولفرهامبتون vs مانشستر سيتي .. يوم الجمعة 27 ديسمبر في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً في الدوري الإنجليزي

 

8- مانشستر سيتي vs شيفيلد يونايتد .. يوم الأحد 29 ديسمبر في الساعة الثامنة مساءً في الدوري الإنجليزي.

 

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