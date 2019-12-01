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عمرو أديب عن أزمة شيرين: أمي كانت بتقولي الملافظ سعد

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 09:22 ص
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عمرو أديب
عمرو أديب
هدى عبدالرازق
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عقب الإعلامي عمرو أديب، على تصريحات المطربة شيرين عبدالوهاب في آخر حفلاتها بموسم الرياض "الرجالة عسل وسكر والستات اللي زعلت عوانس"، قائلا: "محدش يقدر يدافع عن اللي قالته شيرين، أمي كانت بتقول الملافظ سعد".

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن استخدام شيرين لألفاظ معينة بدون تفكير يضعها في أزمات، مضيفا: "شيرين كانت تقصد أن الستات اللي معندهاش رجالة متعرفش نعمة الرجالة".

وأضافت أن التعبير الذي استخدمته شيرين مذموم، وأحدث نوع من أنواع الاستياء، منوهًا بأنه لا يقصد الدفاع عن شيرين، ولكن يشرح ماذا كانت تقصد من حديثها، متابعا: "أمي كانت بتقول قبل ما تتكلم عد من 1 إلى 10، شيرين متقصدش تهين حد".
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